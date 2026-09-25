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        Haberler Dünya İran: Savaş Hint Okyanusu'na taşınabilir

        İran: Savaş Hint Okyanusu'na taşınabilir

        İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından savaşın Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 00:58 Güncelleme:
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        İran: Savaş Hint Okyanusu'na taşınabilir

        İran basınına konuşan Safevi, ABD ve İsrail ile savaşın yeniden başlama ihtimalini ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.

        ABD ve İsrail'in yeniden savaş başlatıp başlatmayacaklarına dair planlarını bilmediklerini ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin "en kötü senaryolara" göre hazırlandığını söyleyen Safevi, "Amerikalılar ve Siyonistler (İsrail) ulusal merkezlerimize ve çıkarlarımıza herhangi bir şekilde tekrar saldırırsa bu kez savaş cephesi daha geniş olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Safevi, savaşın Fars (Basra) Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e yayıldığına dikkati çekerek, "Muhtemel bir savaşta bu cephenin daha da genişleyerek Hint Okyanusu'na veya diğer yerlere yayılması mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tamamen kendi kontrolünde yöneteceğini" ve Boğaz'ın "bir daha asla eskisi gibi olmayacağını" da ifade eden Safevi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda uzlaşmaya vardıklarını ancak uzlaşılan mekanizmanın ABD engelleri nedeniyle hayata geçirilemediğini dile getirdi.

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        #iran
        #savaş
        #ABD
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