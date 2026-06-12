Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Medine'de İslam tarihine dair keşif | Dış Haberler

        Medine'de İslam tarihine dair keşif

        Suudi Arabistan Miras Kurumu, Medine bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalar kapsamında, Hazreti Osman öncesi döneme tarihlenen Kur'an ayetlerini içeren yazıtların da yer aldığı 1700'den fazla kaya yazıtı, kaya resmi ve arkeolojik buluntunun keşfedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 19:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Medine'de İslam tarihine dair keşif

        Suudi Arabistan merkezli El-Arabiya kanalının haberine göre, Miras Kurumu, Medine’ye bağlı Mehd bölgesinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarının ikinci sezonu tamamlandı.

        Süveyrika, Muveyhiye ve Haze bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 1774 arkeolojik buluntu belgelendi.

        Araştırmalarda 156 yeni arkeolojik alan kayıt altına alınırken; 461 İslami yazıt, 34 Semudi yazıtı, 1259 kaya resmi, 11 taş yapı, 3 tarihi saray ve yapı kalıntısı, 2 tarihi kervan yolu ile 4 kuyu tespit edildi.

        Miras Kurumu, söz konusu buluntuların İslam’ın erken dönemlerine, özellikle Hazreti Osman öncesi döneme uzanan tarihi sürece ışık tuttuğunu ve Arap Yarımadası’nın kültürel mirasının anlaşılmasına katkı sağladığını belirtti.

        REKLAM

        Kur’an ayetleri ve Hazreti Ömer’e ait yazıtlar ortaya çıkarıldı

        Araştırmalarda ortaya çıkarılan en dikkat çekici buluntular arasında Kur’an-ı Kerim’den ayetler içeren kaya yazıtları ve Hazreti Ömer’in adını taşıyan erken dönem yazıtlar yer aldı.

        Buluntular arasında yer alan bir yazıtta, "Allah Ömer bin Hattab’ın bu dünyada ve ahirette dostudur. Allah’tan başka ilah yoktur." ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.

        Yazıtın Hicazi hatla yazıldığı ve "İbrahim" isimli kişi tarafından kaleme alındığı belirtildi.

        Kurum tarafından paylaşılan görsellerde ayrıca, Nisa Suresi’nin 58. ayetine ait şu ifadelerin yer aldığı yazıtlar da tespit edildi:

        "Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder."

        Uzmanlar, bu tür yazıtların Kur’an ayetlerinin İslam’ın en erken dönemlerinde yazılı olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Erken dönem İslami yazıtlar ve kaya resimleri

        Keşifler arasında erken dönem İslami yazıtların yanı sıra çok sayıda kaya resmi ve farklı dönemlere ait izler de yer aldı.

        REKLAM

        Miras Kurumu, bu buluntuların İslam devletinin ilk yıllarına ilişkin dini, kültürel ve toplumsal hafızayı günümüze taşıyan önemli belgeler olduğunu vurguladı.

        Kurum açıklamasında, "Mehd bölgesindeki her taş bir hatıra taşımakta, her yazıt ise İslam devletinin ilk günlerine uzanan tarihten bir hikayeyi korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca, "Bugün geçmişimizin sırlarını ortaya çıkarıyor ve onları gelecek nesillere aktarıyoruz." denildi.

        Suudi yetkililer, keşiflerin erken İslam tarihi, Arap yazı geleneği ve bölgenin medeniyet mirasına önemli katkılar sunduğunu, arkeolojik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.

        *Fotoğraflar: Suudi Arabia Heritage Commission - AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Irmak Ayşe öğretmene gözyaşlarıyla veda

        Ağrı'da hayatına son veren anaokulu öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ayşe öğretmenin mobbinge uğradığı iddia edilmişti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz ete soruşturma
        Beyaz ete soruşturma
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası