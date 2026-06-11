İsrail basını: ABD'nin İran'a son saldırılarına İsrail katılmadı

İran basını, ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuştu.
Trump, Beyaz Saray'da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.