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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'de Yahudi-Arap hükümeti kurulması talebi

        İsrail'de Yahudi-Arap hükümeti kurulması talebi

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce kişi, Yahudi ve Arap partilerin ortak hükümet kurması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi talebiyle gösteri düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 02:53 Güncelleme:
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        İsrail'de Yahudi-Arap hükümeti kurulması talebi

        Tel Aviv'deki Mesila Parkı'nda toplanan göstericiler, sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak kent sokaklarında yürüdü. Göstericiler daha sonra oturma eylemi yaptı.

        Göstericiler, Yahudi ve Arap partilerin ortak hükümet kurması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi taleplerini dile getirdi. AA'nın haberine göre göstericiler, "Arap, Yahudi, birlikte kazanacağız", "Bir kan ile diğer kan arasında fark yok" ve "Barış, eşitlik, toplumsal adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

        Bazı pankartlarda ise "Herkes için özgürlük, nehirden denize" ve "Yahudi-Arap hükümetine evet" ifadeleri yer aldı.

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        İsrail polisi, göstericileri dağıtmak için müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin bazı göstericileri ittiği ve yerde sürüklediği görüldü.

        Filistin basınında yer alan haberlere göre, benzer gösteriler Kudüs'teki Paris Meydanı ile Hayfa'daki UNESCO Meydanı'nda da düzenlendi.

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        #israil
        #tel aviv
        #haberler
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