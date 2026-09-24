Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'de yapılan son ankete göre Netanyahu liderliğindeki Likud'un düşüşü sürüyor

        İsrail'de yapılan son ankete göre Netanyahu liderliğindeki Likud'un düşüşü sürüyor

        İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesindeki son kamuoyu yoklamasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarında düşüş sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Netanyahu'nun partisi düşüşte

        İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun son anketine göre, seçimlerin bugün yapılması halinde Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 22 milletvekiline ulaşırken Likud yalnızca 18 milletvekili çıkarabiliyor.

        Kanal 12 için Midgam Enstitüsü tarafından 8 Eylül'de yapılan bir ankette 21 sandalye kazandığı öngörülen Netanyahu'nun partisi Likud'daki düşüş sürüyor.

        Yashar ile Likud partilerini 11'er milletvekili ile Naftali Bennett liderliğindeki Beyahad ve Yair Golan liderliğindeki Demokratlar takip ederken, Evimiz İsrail, Birleşik Tevrat Yahudiliği ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste 8'er milletvekili kazanıyor.

        REKLAM

        Aşırı sağcı Itamar Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü ile Ultra-Ortodoks Şas partileri ise 7'şer sandalyeye sahip olurken, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi de 6 sandalye alıyor.

        Bir başka aşırı sağcı siyasetçi Ofer Winter'in İsrail Halkı Partisi ile Filistin asıllı seçmenleri temsil eden Raam 5'er sandalyede kalıyor. Her iki blokla da bağlantısı bulunmayan Yoaz Hendel liderliğindeki Yedekler Partisi ise 4 sandalyeyle kilit pozisyonda barajı aşıyor.

        Başbakanlık İçin Eisenkot Önde

        Katılımcılara yöneltilen "Başbakanlık için hangi isim daha uygun?" sorusunda, muhalefet lideri Gadi Eisenkot yüzde 48 destek gördü. Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu yüzde 36'da kalırken, katılımcıların yüzde 16'sı iki isim arasında kararsız kaldığını bildirdi.

        REKLAM

        The Index (Shmuel Rosner, Noah Slepkov) tarafından Stat-Net, The Sample Project ve Askaria işbirliğiyle gerçekleştirilen ankete 1503 kişinin katıldığı, araştırmadaki hata payının ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

        ​​​​​​​İsrail seçim sistemine göre, hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi’nde en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

        İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #seçim
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
        Sermaye piyasası soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
        Sermaye piyasası soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Can kaybı 2'ye yükseldi... Kardeşleri için öldüler!
        Can kaybı 2'ye yükseldi... Kardeşleri için öldüler!
        İşte yeni isimlerin 6 haftalık performansı
        İşte yeni isimlerin 6 haftalık performansı
        11 yıl sonra ilk: Xi, ABD ziyaretine başladı
        11 yıl sonra ilk: Xi, ABD ziyaretine başladı
        Neşesi yerinde
        Neşesi yerinde
        Karı koca evlerinde cansız bulundu! Kimyasal ölüm şüphesi
        Karı koca evlerinde cansız bulundu! Kimyasal ölüm şüphesi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Ailesi sinir krizi geçirdi! Kompresörlü cinayette şaşırtan savunma
        Ailesi sinir krizi geçirdi! Kompresörlü cinayette şaşırtan savunma
        Konser maratonu sürüyor
        Konser maratonu sürüyor
        Kahreden kaza! Hamile anne ve 2 çocuğu öldü
        Kahreden kaza! Hamile anne ve 2 çocuğu öldü
        Zorla istifa geçersiz sayılır
        Zorla istifa geçersiz sayılır
        Su dolu menfez iki çocuğu yuttu! Çok büyük acı...
        Su dolu menfez iki çocuğu yuttu! Çok büyük acı...
        Netanyahu'nun protestolarla karşılanması bekleniyor
        Netanyahu'nun protestolarla karşılanması bekleniyor
        Sporcu beslenmesi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
        Sporcu beslenmesi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
        Dünyaca ünlü yatırım bankasında e-posta hatası
        Dünyaca ünlü yatırım bankasında e-posta hatası
        Geri dönüşümün kazanımları neler oldu?
        Geri dönüşümün kazanımları neler oldu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı