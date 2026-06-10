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        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen bugün Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 21:14 Güncelleme:
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        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları gün boyunca Sur ve Sayda kentlerinde çok sayıda beldeyi hedef aldı.

        Sur ve çevresine düzenlenen saldırılarda Tayr Diba beldesinde 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Deyr Kanun en-Nehr beldesindeki saldırılarda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sur kentindeki Mesakin Şaabiyye bölgesine yönelik saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Nebatiye'deki Düveyr beldesinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

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        İsrail savaş uçakları ayrıca Sur ilçesine bağlı Kefr Dunin beldesine de hava saldırısı düzenledi. İsrail'e ait savaş uçaklarının sabah saatlerinde Nebatiye vilayetine bağlı Sadikayn beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

        Sayda kent merkezinde bir aracı hedef alan İHA saldırısında da 2 kişi yaşamını yitirmişti.

        Öte yandan İsrail ordusu akşam saatlerinde güneydeki Haris, Aba, Deyr Zehrani, Arabcul ve Kalile beldeleri ile doğudaki Lusya, Yuhmur ve Suhmur beldelerine hava saldırıları düzenledi.

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, 8 Haziran'da, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

        İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

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        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 696 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

        Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı. Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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