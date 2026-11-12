İsrail Gazze'de hastaneyi vurdu: Ölü ve yaralılar var

Filistinli kaynaklar ve Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları hastanenin ikinci katını hedef aldı. Dikey bir şekilde gerçekleştirilen bu hedefli saldırı, binada ve özellikle erkek ile kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük yıkıma yol açtı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, enkaz altında kalan ölü ve yaralıları çıkararak hastaneye nakletti.

AA'nın haberine göre, İsrail'in hava saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin hastanede görevli bir doktor olduğunu belirtti.

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Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.