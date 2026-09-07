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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail hava saldırısında hedef olan gazeteci yaralandı

        İsrail hava saldırısında hedef olan gazeteci yaralandı

        Lübnan'da Hizbullah bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, Nebatiye çevresine düzenlenen İsrail hava saldırısı sırasında canlı yayında yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 22:51 Güncelleme:
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        Muhabire canlı yayında saldırı kamerada

        Lübnan’da Hizbullah ile bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, canlı yayın yaptığı sırada İsrail hava saldırısının hedefi oldu. Saldırıda yaralanan Shabib, hastaneye kaldırıldı.

        İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları devam ederken gazeteci Ali Shabib, Nebatiye kenti çevresine düzenlenen saldırı sırasında yayın yaptığı esnada vuruldu.

        CANLI YAYIN SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

        Saldırı anı kameraya yansırken, patlamanın ardından canlı yayın kesildi. Shabib’in saldırı sonrası yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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        Olayla ilgili detaylı bilgi verilmezken, saldırının gerçekleştiği bölgede İsrail’in hava operasyonlarının sürdüğü belirtildi.

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        #Ali Shabib
        #lübnan
        #haberler
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