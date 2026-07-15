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        Haberler Dünya İsrail Ordu Radyosu: Yedek birlikler çökmenin eşiğinde

        İsrail Ordu Radyosu: Yedek birlikler çökmenin eşiğinde

        Gazze Şeridi ile Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüren İsrail ordusunun yedek birlik kapasitesinin ağır darbe aldığı ve fiilen çökmenin eşiğinde olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 05:05 Güncelleme:
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        İsrail ordusunda yedek birlikler çökmenin eşiğinde

        İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katılan yedek askerler ve komutanlar, İsrail ordusunun tugay ve taburlarının içinin boşaldığını ve açıklanan görevdeki asker sayısının sahadaki gerçekliği yansıtmadığının altını çizdi.

        Haberde, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ile komutanlarının ordunun mevcut durumuna ilişkin tanıklıklarının siyasi ve askeri karar alıcıların çizdiği tablonun çok uzağında olduğu belirtildi.

        Lübnan'ın güneyinde çok sayıda İsrail tankının tamamen imha edildiğini veya hasar aldığını belirten haberde, yeterli zırhlı aracın olmadığı ve söz konusu durum nedeniyle göreve çağrılan asker sayısının da düşük tutulduğu kaydedildi.

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        İSRAİL ORDUSUNA KATILIM ORANI SAHADAKİ GERÇEKLİĞİ YANSITMIYOR

        AA'nın haberine göre, İsrail Ordu Komuta Kademesinin, ihtiyaç duyulandan daha az sayıda askeri göreve çağırmak yoluyla orduya katılım oranlarını kağıt üzerinde yüksek tuttuğu belirtildi.

        Resmi kayıtlarda "aktif görevde" görünen askeri personelin önemli bir kısmının, saldırıların getirdiği tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle uzun süre sahada kalamadığı, bunun da birliklerdeki güç açığını daha da derinleştirdiği vurgulandı.

        Yedek birliklerin "içinin boşaldığını" vurgulayan İsrailli bir komutan, "Ortada tam bir tabur veya gerçek bir bölük yok. Kamuoyu ve karar alıcılar Lübnan'daki tam kapasiteye sahip tugaylardan bahsedildiğini duyuyor ancak sahada bunun çok daha küçük bir askeri güç var. Çok daha az asker, çok daha az tank ve zırhlı araç." ifadelerini kullandı.

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        Ordu Radyosu'na konuşan İsrailli komutan sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yedek askeri sistemin bazı parçaları fiilen çöküş noktasında. Durumu daha iyi ya da daha kötü olan birlikler var, herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu şekilde devam etmek çok zor."

        YEDEK BİRLİKLERDE KOMUTA ZİNCİRİ KOPTU

        Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırılar sırasında yaşanan kayıplar ve nitelikli personel eksikliğinin İsrail ordusunda emir-komuta zincirini de işlevsizleştirdiğine işaret edildi.

        Haberde, Lübnan'ın güneyinde ihtiyat bölüğünde, komutanın görevden alınması ve yardımcı komutanların bulunmaması sebebiyle tüm bölükte sadece tek bir muvazzaf subayın kaldığı aktarıldı.

        Bölüğü komuta etmesi için rütbesiz askerlerin atanmak zorunda kalındığını kaydeden haberde, bölüğün askeri profesyonellikten çok uzak yönetildiği kaydedildi.

        GENÇ ASKERLER GÖREVİ BIRAKIYOR

        İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılara katılan ve zorunlu askerlik hizmetini yeni tamamlayarak 551. Tugay bünyesindeki yedek birliklere katılan elit komando timlerinin, komutanlarına başvurarak görev yapmayı reddettikleri ortaya çıktı.

        Psikolojik ve fiziksel sıkıntıların yanı sıra üniversite eğitimleri aksayan genç askerlerin, komutanlarının onayıyla personel listesinden birer birer çıkarıldığı belirtildi.

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