"İsrail, Trump'ın paylaşımından öğrendi" iddiası

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, üst düzey İsrailli yetkililerin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları askıya alma kararının önceden bildirilmediğini aktardı.

Trump'ın açıklamasına ilişkin İsrail'de oluşan ilk intibanın, "Tahran yönetimi üzerinde sahte bir güven duygusu uyandırmak için yapılmış bir hamle" olduğu aktarılan haberde, Trump'ın saldırı konusunda fikrini gerçekten değiştirdiğinin, ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından teyit edilebildiği kaydedildi.

Kanal 12'ye konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, "Saatlerce tam bir belirsizlik içindeydik. Başkan Trump, bizi sistemsiz, sisli bir ortamda bıraktı. Üst düzey komutanlar neler olup bittiğini Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımından öğrendi." ifadesini kullandı.

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Söz konusu yetkili, Trump'ın sosyal medya paylaşımından sonra İsrail'deki atmosferi "Hissettiğimiz şey, yarı yolda bırakıldığımızdı." sözleriyle tarif etti.

Bir diğer İsrailli yetkili ise "Tüm kaynaklarımızı tek bir cepheye ayırmak ve ardından boş yere yüksek alarm durumunda kaldığımızı fark etmek sinir bozucu. Başkanın nihai planının ne olduğunu anlamıyoruz." dedi.

Öte yandan habere göre, Trump'ın ani bir şekilde yeniden fikrini değiştirebileceğine inanan Tel Aviv yönetimi, orduyu yüksek alarm durumunda tutmaya devam ediyor.

TRUMP, İRAN'A SALDIRILARI DURDURDUĞUNU DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, dün geç saatlerde sosyal medya hesabından, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşmanın, "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini vurgulayan Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetmişti.

ABD ve İsrail'in, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombalamayı" yapmayı planladığı basına yansımıştı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.