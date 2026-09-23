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        Haberler Dünya Keşm Adası yakınlarında patlama sesi

        Keşm Adası yakınlarında patlama sesi

        İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 01:05 Güncelleme:
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        Keşm Adası yakınlarında patlama sesi

        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası civarında bir patlama sesi duyuldu.

        Sesin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roketin veya füzenin isabet etmediği belirtildi.

        Söz konusu patlamaya ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Hürmüzgan eyaletine bağlı ve Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası, Basra Körfezi'nin en büyük adası olma özelliği taşıyor.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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        #iran
        #Keşm Adası
        #Patlama
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