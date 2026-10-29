KKTC Dışişlerinden Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın GKRY'yi ziyaretine ilişkin açıklama

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın GKRY'yi ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Abbas'ın GKRY'ye gerçekleştireceği ziyaret ve bu kapsamda GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmede Kıbrıs meselesinin de ele alınacağının açıklanmasının dikkatle not edildiği belirtildi.

Kıbrıs Türk halkının öteden beri Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve meşru mücadelesini yürekten desteklediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu güçlü tarihsel dayanışma doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve hassasiyetlerinin dikkate alınması yönündeki beklentimizi vurgulamak isteriz. Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeği ışığında, Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirilen bu ziyaret, Kıbrıs Türk halkı tarafından üzüntüyle karşılanmıştır."

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Açıklamada, KKTC'nin dost Filistin halkı ve yönetimi ile diyaloğa ve karşılıklı anlayışa her zaman açık olduğu vurgulanarak, temasların bu doğrultuda gelişmesi yönündeki beklenti ifade edildi.