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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kral Charles'ın cami ziyaretine dair mesaj

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kral Charles'ın cami ziyaretine dair mesaj

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Cambridge Merkez Camisi'ne yaptığı ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirterek, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 23:47 Güncelleme:
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        Kral Charles'ın cami ziyaretine dair mesaj

        Erdoğan, İngiltere Kral 3. Charles'ın, "Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi" olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camisi ve Külliyesi'ne ziyaretine ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

        Cambridge Merkez Camisi ve Külliyesi'nin yaklaşık 7 yıl önce ibadete açıldığını hatırlatan Erdoğan, Kral Charles'ın teşrifleriyle caminin fevkalade anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Erdoğan, "İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin, bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kral 3. Charles'ın farklı kültür, köken ve inanca mensup insanların barış içinde yaşamasına verdiği öneme dikkati çeken Erdoğan, Kral Charles'ın bu yöndeki gayretlerinin bilindiğini vurguladı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bu dönemde Kral Charles'ın söz konusu ziyaretini çok kıymetli bulduğuna dikkati çekti.

        Kral 3. Charles'ın şahsında dost İngiltere halkına selamlarını ileten Erdoğan, Kral Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Türk vatandaşları olmak üzere İngiltere'de yaşayan Müslüman toplumun üyelerini de hürmetle selamladığını kaydetti.

        Avrupa'daki çevre dostu ilk cami

        İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da açılan Cambridge Merkez Camisi, "Avrupa'daki çevre dostu ilk cami" olarak dikkati çekiyor.

        Camide fotovoltaik paneller, hava kaynaklı ısı pompaları, sedum çatı, doğal havalandırma sistemleri ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ahşap kullanılıyor.

        Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkati çekiyor.

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        Fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor, caminin elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ı güneş enerjisinden elde ediliyor.

        Caminin çatısında bulunan hava sıcaklığını ısıya dönüştüren sistem sayesinde sıcak hava tanklarındaki sular ve zemin ısıtılıyor.

        Sensörler sayesinde içerideki oksijen miktarının azalması veya sıcaklığın artması durumunda, yukarıdaki bölmelerden sıcak hava çekilerek içeriye temiz hava veriliyor.

        Çevre dostu özelliğinden dolayı yukarıdan ışık almak ve güneş ışınlarını doğrudan cami içerisine yansıtmak için pencereler kubbe şeklinde caminin tavanına yerleştirilmiş durumda.

        Caminin mimarisinde, yakındaki King's College Şapeli'nin yelpaze tonozlarından ve Cambridge'in Romsey bölgesinde yaygın kullanılan çapraz desenli Viktorya dönemi tuğla işçiliğinden izler bulunuyor.

        Ayrıca Cambridge Merkez Camisi, kentte maddi zorluk yaşayan ailelere düzenli olarak gıda paketleri ulaştırıyor ve sağlık farkındalığı etkinlikleri düzenliyor.

        Kovid-19 döneminde aşılama için yerel merkez olarak kullanılan cami, gençlerin gönüllü çöp toplama çalışmaları gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.

        Cami, Cambridge Camiler Konseyi, Cambridge Muslim College ve South Cambridgeshire'daki diğer dini topluluklarla yakın bağlarını da sürdürüyor.

        *Fotoğraflar: AA

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