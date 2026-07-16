Küba karanlığa gömüldü

Küba Enerji Bakanlığı, yaklaşık 10 milyon nüfuslu adada dokuz gün içinde üçüncü büyük elektrik kesintisinin yaşandığını ve ulusal elektrik şebekesinin salı günü çöktüğünü açıkladı. Bakanlık sosyal medyada, "Elektrik sisteminde bağlantı tamamen kesildi" dedi.

Sık sık yaşanan kesintiler, ABD'nin uyguladığı petrol ablukasının adanın zaten yaşlanmış olan enerji altyapısını felç etmesinin üzerine ülkede insanları zor durumda bıraktı. Başkent Havana'da trafik ışıkları çalışmadı, jeneratörlerin uğultusu sokaklarda yankılandı.

Birçok vatandaş elektrik kesintilerine alışkın olsa da giderek artan sıklığı ve süresinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. 70 yaşındaki Julia Valdes, "Annem bunama nedeniyle yatağa bağlı. Bu hafta ulusal elektrik sistemi üçüncü kez çöktü. Bu daha ne kadar sürecek? Artık böyle yaşamaya devam edemeyiz. Bu durumdan geçmek zorunda kalmamız haksızlık" dedi.

Petrol ablukası nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesinin ardından Karayip adasına petrol ablukası uygulamaya başlamıştı.

Venezuela, Küba'nın başlıca yakıt tedarikçisiydi. Venezuela'nın ardından Küba'nın en büyük yakıt tedarikçisi konumuna gelen Meksika ise ABD'nin yaptırım tehditleri nedeniyle Küba'ya petrol sevkiyatını askıya aldığını duyurdu.