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        Haberler Dünya Macron'dan NATO Zirvesi'ne dair açıklama | Dış Haberler

        Macron'dan NATO Zirvesi'ne dair açıklama

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'nin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 22:52 Güncelleme:
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        Macron'dan NATO Zirvesi'ne dair açıklama

        Macron, Almanya'nın başkenti Berlin'de E5 olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

        Görüşmede, Ukrayna ve İran konusunda konuştuklarını belirten Macron, Avrupalılar ve Amerikalılar arasında fikir birliği yaşadıkları bir dönemden geçtiklerini vurguladı.

        Fransa Cumhurbaşkanı, geçen hafta G7 Liderler Zirvesi'nde başlayan ve Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde devam eden sürecin Ankara'daki NATO Zirvesi ve 13 Temmuz'da Fransa'daki Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı'nda devam etmesi beklentisini dile getirdi.

        "18 aydır ilk kez tüm G7 üyeleri aynı metni imzaladık"

        Ukrayna konusunda son günlerde Avrupalılar ve Amerikalıların ortak tutumlarının netleştiğini kaydeden Macron, konuşmasına şöyle devam etti:

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        "18 aydır ilk kez tüm G7 üyeleri aynı metni imzaladık ve Amerikalılar bizimle birlikte Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini, Ukrayna'ya askeri ve enerji desteği ile Rusya'ya yaptırımlar uygulamayı üstlendiklerini ifade etti ve bizimle aynı yola girdi."

        Macron, G7'nin, Rusya'ya yönelik petrol ve doğal gaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde de karar aldığını hatırlatarak, "Bu yönde ilerlemek istiyoruz. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz ve 13 Temmuz'daki Gönüllüler Koalisyonu'nda (toplantısında) buna devam etmek istiyoruz." dedi.

        ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptını desteklediklerini dile getiren Macron, "Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

        Macron, Hürmüz Boğazı'nda geçici misyonla ya da Lübnan'da kalıcı bir barış konusunda yardımcı olarak katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in konuşmasında Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi konusundaki ajandalarını son derece kapsayıcı şekilde özetlediğini belirten Macron, "Bu Ankara Zirvesi NATO'nun Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştirecek." ifadelerini kullandı.

        Macron, E5 ülkelerinin savunma bütçeleri ile kapasitelerini artırmasının, birlikte hareket etme kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

        *Fotoğraf: AA

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