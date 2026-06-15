Takımların peş peşe çekildiği, final maçının oynanmadığı, forma krizlerinin yaşandığı ve ev sahibi Brezilya’nın yüz binlerce taraftarı önünde yıkıldığı turnuva, futbol tarihinin en büyük travmalarından birine sahne oldu.

Savaş sonrası dünyanın futbola dönüşü

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından geçen on iki yıllık aranın sonunda Dünya Kupası yeniden sahneye çıktı. 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği savaşın yaraları henüz sarılmaya çalışılırken, uluslararası spor organizasyonları da yeni bir dönemin sembolü haline geliyordu. FIFA, 1942 ve 1946 turnuvalarının iptal edilmesinin ardından Dünya Kupası’nı yeniden canlandırmak için rotayı Güney Amerika’ya çevirdi.

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24 Haziran ile 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapan Brezilya, kendisini yalnızca bir turnuva organizatörü olarak değil, savaş sonrası dünyanın yeniden doğuşunun simgesi olarak görüyordu. Rio de Janeiro’dan São Paulo’ya kadar ülkenin dört bir yanında futbol adeta ulusal bir seferberliğe dönüşmüştü.

Ancak FIFA’nın büyük umutlarla planladığı organizasyon daha başlamadan ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kağıt üzerinde 16 takımlı bir turnuva tasarlanmıştı. Dört grupta mücadele edecek ekiplerin belirlenmesinin ardından beklenmedik çekilmeler domino etkisi yarattı.

Yolculuk masrafları ve siyasi tartışmalar

Turnuvaya katılma hakkı elde eden Türkiye, Brezilya’ya yapılacak uzun ve maliyetli yolculuk nedeniyle organizasyondan çekildi. Savaş sonrası ekonomik koşullar birçok ülkenin bütçesini zorladığından, kıtalararası seyahat ciddi bir yük olarak görülüyordu.

İskoçya ise çok daha farklı bir nedenle Dünya Kupası’na gitmedi. Ülke futbol yönetimi içerisinde yaşanan görüş ayrılıkları ve federasyon içi tartışmalar nedeniyle İskoçlar turnuvaya katılmama kararı aldı. Bu durum FIFA’yı alternatif arayışına itti.

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Bunun üzerine Portekiz ve İrlanda Cumhuriyeti’ne davet gönderildi. Ancak her iki ülke de çeşitli gerekçelerle teklifi reddetti. FIFA’nın genişletme çabaları sonuç vermeyince bu kez gözler Fransa’ya çevrildi.

Fransa başlangıçta daveti kabul etti. Ancak lojistik zorluklar, uzun seyahat süresi ve maliyetler nedeniyle kısa süre sonra kararını değiştirerek organizasyondan çekildi. Böylece FIFA’nın planladığı 16 takımlı yapı çöktü.

Hindistan efsanesi

1950 Dünya Kupası denildiğinde akla gelen en ilginç hikâyelerden biri Hindistan’ın çekilmesi oldu. Resmî açıklamalarda seyahat masrafları, hazırlık süresinin yetersizliği ve organizasyon sorunları gerekçe gösterildi.

Ancak yıllar boyunca futbol tarihçileri farklı bir iddiayı gündemde tuttu. Buna göre FIFA, oyuncuların çıplak ayakla sahaya çıkmasına izin vermemişti. O dönemde Hindistan Milli Takımı’nın birçok oyuncusu uluslararası karşılaşmalarda ayakkabısız oynamaya alışkındı.

İngilizce ve Fransızca yayımlanan tarihsel analizlerde bu görüşün tamamen doğrulanmadığı belirtilse de, Hindistan’ın çekilişinin futbol tarihinin en ilginç tartışmalarından biri olarak kaldığı vurgulanıyor. Bugün bile birçok futbol tarihçisi 1950 Dünya Kupası’nı “kaçırılmış en büyük fırsatlardan biri” olarak değerlendiriyor.

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Sadece 13 takımla başlayan Dünya Kupası

Yaşanan çekilmelerin ardından organizasyon yalnızca 13 takımın katılımıyla başladı. Bu durum turnuva formatını doğrudan etkiledi.

Özellikle dördüncü grup yalnızca iki takımdan oluşuyordu. Uruguay ile Bolivya’nın yer aldığı grupta rekabet fiilen tek maç üzerinden şekillendi. Modern Dünya Kupalarıyla karşılaştırıldığında bu tablo olağanüstü bir istisna olarak kabul ediliyor.

Dönemin FIFA yönetimi için kullanılan ifadelerden biri dikkat çekiyor: “Turnuva başladı ama organizasyon tamamlanamamış gibiydi.” Gerçekten de 1950 Dünya Kupası daha ilk düdükten itibaren sıra dışı bir görünüm sergiliyordu.

Forma krizi ve futbolun ilk numaraları

1950 turnuvası yalnızca saha içindeki sonuçlarla değil, saha dışındaki ayrıntılarla da tarihe geçti. Oyuncu formalarında numara kullanımı bu organizasyonda daha görünür hale geldi ve modern futbolun kimlik sisteminin temelleri atıldı.

Meksika ile İsviçre arasında oynanan karşılaşma ise eşine az rastlanır bir olayla gündeme geldi. İki takım da kırmızı ağırlıklı formalarla sahaya gelmişti.

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Karşılaşma öncesi yaşanan karışıklık nedeniyle Meksika Milli Takımı, yerel bir Brezilya kulübünden ödünç alınan formalarla maça çıkmak zorunda kaldı. FIFA organizasyonlarında daha sonra uygulanacak ayrıntılı forma yönetmeliklerinin oluşmasında bu olayın etkili olduğu belirtiliyor.

Finali olmayan Dünya Kupası

1950 Dünya Kupası’nı benzersiz kılan en önemli unsur ise formatıydı. Günümüzde alışılan eleme turları ve final karşılaşması yerine farklı bir sistem uygulanıyordu.

İlk gruplarını lider tamamlayan dört takım, yeni bir final grubunda bir araya geldi. Brezilya, Uruguay, İsveç ve İspanya’dan oluşan bu grup, Dünya Kupası şampiyonunu belirleyecekti.

FIFA kuralları son derece basitti. Final grubunda en fazla puanı toplayan takım Dünya Kupası’nı kazanacaktı. Bu nedenle tarihte ilk ve son kez bir Dünya Kupası resmi anlamda final maçı oynanmadan sonuçlanacaktı.

Brezilya’nın erken kutlaması

Final grubunda Brezilya adeta rakiplerini ezip geçti. İsveç karşısında alınan 7-1’lik galibiyet futbol dünyasını şaşkına çevirdi.

Ardından İspanya da 6-1 mağlup edildi. Brezilya basını şampiyonluğu fiilen ilan etmişti. Gazeteler kupayı kazanan takımın fotoğraflarını önceden basıyor, şehirlerde kutlama hazırlıkları yapılıyordu.

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Fransız spor tarihçileri bu dönemi anlatırken, “Brezilya kupayı kazanmadan önce kutlamaya başlamıştı” yorumunu yapıyor. Rio sokakları büyük şölen için hazırlanırken, kimse son maçta yaşanacakları tahmin etmiyordu.

Maracanã’da sessizliğe dönüşen gürültü

16 Temmuz 1950 günü dünyanın gözü Rio de Janeiro’daki Maracanã Stadyumu’na çevrildi. Resmî rakamlar tartışmalı olsa da yaklaşık 200 bin seyircinin tribünlerde bulunduğu kabul ediliyor.

Bu sayı bugün hâlâ Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyirci rakamlarından biri olarak kabul ediliyor. Brezilya’nın şampiyonluğu için yalnızca beraberlik yeterliydi.

Ev sahibi ekip ilk golü attığında tribünler adeta patladı. Binlerce bayrak sallanıyor, kupanın artık kesin olarak Brezilya’da kalacağı düşünülüyordu.

Ancak Uruguay önce beraberliği yakaladı, ardından Alcides Ghiggia’nın attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Maracanã’daki yüz binlerce insan birkaç dakika içinde sessizliğe gömüldü.

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Maracanazo: Bir yenilgiden fazlası

Uruguay’ın zaferi yalnızca bir futbol sonucu değildi. Brezilya toplumu için bu olay ulusal bir travmaya dönüştü.

İspanyolca ve Portekizce kaynaklarda “Maracanazo” olarak adlandırılan bu yenilgi, kelime anlamıyla “Maracanã Felaketi” olarak yorumlanıyor. Olayın ardından ülkede günlerce yas havası hakim oldu.

İngiliz futbol tarihçisi Brian Glanville, yıllar sonra kaleme aldığı analizde bu maçı “futbol tarihinin en ağır psikolojik yenilgisi” olarak tanımladı. Brezilya’nın beyaz formalarını terk ederek bugün kullandığı sarı formaya geçmesinin bile dolaylı olarak bu travmanın sonucu olduğu yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

1950 Dünya Kupası böylece yalnızca Uruguay’ın ikinci şampiyonluğu olarak değil, finali olmayan bir turnuvanın dünyanın en unutulmaz finaline dönüşmesiyle tarihe geçti. Kupayı kaldıran Uruguay oldu; ancak futbol hafızasında kalan asıl görüntü, Maracanã tribünlerinde sessizliğe gömülen yüz binlerce Brezilyalının yüzündeki şaşkınlıktı. Çünkü bazen futbolun en büyük hikâyeleri kupayı kazananlar tarafından değil, kupayı kaybedenler tarafından yazılır.

*Haberde AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır