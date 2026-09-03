Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi bölgesel gerilimin düşürülmesini görüştü

        Mısır Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi bölgesel gerilimin düşürülmesini görüştü

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgesel barış ve istikrarın korunması için mevcut gerilimin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 16:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mısır ve Suudi Arabistan arasında kritik görüşme

        Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, mevcut gerilimin enerji güvenliği, tedarik zincirleri ile bölgesel ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri nedeniyle gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

        Sisi, Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki "ortak kader birliğine" dikkati çekerek, bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlarla mücadelede iki ülkenin ortak hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.

        REKLAM

        Açıklamaya göre Sisi, Suudi Arabistan’ın ve diğer Arap ülkelerinin güvenliğinin "Mısır’ın ulusal güvenliğinin bir parçası" olduğunu ifade etti.

        Bin Selman da iki ülke arasındaki koordinasyonun artırılmasının öneminden söz ederek Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması için Kahire ile Riyad'ın yakın işbirliğinde olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mısır
        #suudi arabistan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Eski halinden eser kalmadı
        Eski halinden eser kalmadı
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        Arjantin'de Messi için tüm maçlar duracak!
        Arjantin'de Messi için tüm maçlar duracak!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!