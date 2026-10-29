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        Haberler Dünya Donald Trump, müzakereler için Vance'i görevlendirdiği iddiasını yalanladı

        Donald Trump, müzakereler için Vance'i görevlendirdiği iddiasını yalanladı

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la müzakereleri yeniden başlatması için Başkan Yardımcısı JD Vance'i görevlendirdiği" iddiasını yalanlayarak, Vance'in sadece İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin teminine yardım ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 01:03 Güncelleme:
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        Müzakereler için Vance'i görevlendirdiği iddiasını yalanladı

        ABD Başkanı Trump, Ohio'da katılacağı seçim mitingi için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "JD Vance'e barış müzakerelerini başlatmak için İran'la görüşmesini söylediniz mi?" sorusuna Trump, "Hayır. İran'ın tıbbi malzeme konusunda yardıma ihtiyacı vardı. O da bana 'bu konuda ne düşündüğümü 'sordu, ben de 'olur' dedim. Kısacası, hastalara yardım etmek için malzeme temin ediliyor." yanıtını verdi.

        WSJ'nin İran iddiası

        ABD Başkanı'nın İran'la ilgili açıklaması, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, Trump'ın Vance'i "İran'la müzakereleri yeniden başlatmak için görevlendirdiği" iddiasının hemen ardından geldi.

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        WSJ, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın direktifi üzerine Vance'in, "barış müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla" İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai'ye bir mektup gönderdiğini iddia etmişti.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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