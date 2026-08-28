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        Haberler Dünya Nepal hükümeti, Meta ve TikTok'tan sel felaketine ilişkin yanıltıcı içeriklerin kaldırılmasını istedi

        Nepal hükümeti, Meta ve TikTok'tan sel felaketine ilişkin yanıltıcı içeriklerin kaldırılmasını istedi

        Nepal hükümeti, Meta ve TikTok'tan Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medyada yayılan yapay zeka (AI) ürünü görüntüler, sahte bağış QR kodları ve yanıltıcı paylaşımların kaldırılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        Nepal, Meta ve TikTok'tan yanıltıcı içeriklerin kaldırılmasını istedi

        The Kathmandu Post'un haberine göre, hükümet yetkilileri sel felaketinin ardından sosyal medyada yayılan sahte içeriklere ilişkin Meta ve TikTok'un Nepal temsilcileriyle görüştü.

        Nepal hükümeti, söz konusu teknoloji devlerinden kamuoyunu yanıltabilecek, yardım çalışmalarını aksatabilecek veya hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı üzüntüyü artırabilecek içeriklere karşı daha hızlı önlem alınmasını talep etti.

        Nepal Telekomünikasyon Kurumu (NTA) Direktörü Bijay Kumar Roy, sakıncalı ve yanıltıcı içeriklerin bildirilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede kaldırılmasının talep edildiğini belirtti.

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        Sosyal medya platformlarıyla doğrudan koordinasyonun önem taşıdığına işaret eden Roy, "Hükümet, TikTok ve Meta'ya yanlış içeriklerin yayınlanır yayınlanmaz otomatik olarak engellenmesi için algoritmalarını proaktif hale getirmeleri konusunda çağrıda bulundu." dedi.

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        #Nepal
        #haberler
        #sel felaketi
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