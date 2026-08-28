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        Haberler Dünya Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti

        Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti

        89 yaşındaki Norveç Kralı 5. Harald, kanında bakteriyel enfeksiyon tespit edilmesi üzerine tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Babasının 1991'de hayatını kaybetmesiyle kral ünvanı alan 5. Harald, 35 yıl tahtta kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        Norveç Kralı hayatını kaybetti

        Norveç Kralı 5. Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

        Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamada, Kral 5. Harald'ın 17 Ağustos'ta başkent Oslo'daki hastanede kanında bakteriyel enfeksiyon tespit edilmesi üzerine tedavi gördüğü ancak son günlerde sağlık durumunun oldukça kötüleştiği belirtildi.

        Açıklamada, Kral 5. Harald'ın ciddi sağlık problemleri sonrası bu sabah 89 yaşında yaşamını yitirdiği ifade edildi.

        Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Kral'ın ölüm haberini derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

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        Kral'ın ölüm haberinin ardından çok sayıda yetkili taziye mesajı yayımladı.

        TAHTA OĞLUNUN GEÇMESİ BEKLENİYOR

        Kral'ın ölümünden sonra tahta 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Haakon'un geçmesi bekleniyor.

        ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan Veliaht Prenses Mette-Marit ise Norveç'in yeni kraliçesi olacak.

        35 YIL TAHTTA KALDI

        Kral 5. Olav'ın oğlu olan Harald, 21 Şubat 1937'de dünyaya geldi. Babasının 1991'de hayatını kaybetmesiyle kral ünvanı alan 5. Harald, 35 yıl tahtta kaldı.

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        Norveç halkıyla kurduğu yakın ilişkilerle tanınan 5. Harald, kraliyetin daha modern ve toplumla bütünleşmiş bir yapıya kavuşmasında önemli rol oynadı.

        Aynı zamanda başarılı bir yelkenci olan 5. Harald, 1964, 1968 ve 1972 olimpiyatlarında Norveç'i temsil etti.

        5. Harald'ın özellikle son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gördüğü biliniyordu. 2024’te Malezya'daki tatili sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 5. Harald, aynı yıl kalp pili ameliyatı da geçirmişti.

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        #Norveç Kralı
        #5. Harald
        #haberler
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