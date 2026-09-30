Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Prens Selman'dan Mekke Anlaşması vurgusu

        Prens Selman'dan Mekke Anlaşması vurgusu

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki ortak çabaların bir sonucu olarak Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın kurulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 22:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Prens Selman'dan Mekke Anlaşması vurgusu

        Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud adına başkent Riyad'daki Şura Konseyi'nin 9. dönem açılış oturumunda konuştu.

        Ülkesinin yanında duran kardeş ve dost ülkelerin bölge güvenliği ile istikrarına sunduğu katkıları takdirle karşıladıklarını belirten Bin Selman, bölge istikrarının güçlendirilmesi, gerilim ve çatışmalardan uzak durulmasının önemine dikkati çekti.

        Körfez Güvenliği ve Ortak Eylem

        Muhammed bin Selman, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerini hedef alan saldırıların, Körfez’in güvenlik ve istikrarının bölünmez bir bütün olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

        Kardeş ülkelerle birlikte Körfez güvenliği, stratejik işbirliği ve ekonomik entegrasyonu sağlamayı hedeflediklerini aktaran Bin Selman, bu hedefin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in vizyonunun da temel taşlarından biri olduğunu kaydetti.

        Yemen Meselesi

        Yemen’e yönelik desteklerini yineleyen Veliaht Prens, "Suudi Arabistan, Yemen hükümetine tüm ülke topraklarında egemen olması, istikrarı yeniden kurması; kaosu, yıkımı ve Yemen halkı ile bölgeyi tehdit etmeyi yöntem haline getiren terörist Husi milislerin saldırılarına karşı koyması için kapsamlı desteğini teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

        İsrail yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarını ve Mescid-i Aksa’ya dönük mükerrer ihlallerini en sert ifadelerle kınadıklarını vurgulayan Bin Selman, uluslararası topluma ve özellikle Gazze için oluşturulan Barış Konseyi’ne, kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması hedefiyle üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulundu.

        Bin Selman, Filistin davasına bağlılıklarının altını çizerek, "Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine ve uluslararası kararlarla uyumlu bağımsız devletini kurmasına kadar Suudi Arabistan Krallığı, sarsılmaz bir tutum sergilemeyi ve kesintisiz çaba göstermeyi vadetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Sudan’a Birlik ve İstikrar Desteği

        Sudan konusunda da birlik ve istikrar mesajı veren Veliaht Prens, bu ülkenin toprak bütünlüğüne, meşru kurumlarının muhafazasına ve Sudan halkının savaş ile yıkımın getirdiği felaketlerden korunmasına yönelik koşulsuz desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.

        Ülke güvenliği konusunda hiçbir tavize yer olmadığının altını çizen Muhammed bin Selman, gerilimin düşürülmesi ve diplomatik kanalların işletilmesi için mümkün olan tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti. Bin Selman ayrıca, güvenliği hedef alan her türlü tehdit veya saldırıya kararlı bir şekilde karşılık vermekten asla tereddüt etmeyeceklerinin altını çizdi.

        Küresel Enerji Güvenliği ve Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu

        Küresel çapta yaşanan enerji krizine ve jeopolitik gerilimlere rağmen Suudi Arabistan'ın uluslararası piyasalara petrol tedarikini aksatmadan sürdürdüğünü hatırlatan Bin Selman, ülkesinin "küresel enerji güvenliğinin emniyet supabı" olduğunu dile getirdi.

        Deniz güvenliğini tahkim etmenin hayati önem taşıdığını kaydeden Veliaht Prens, uluslararası deniz koridorlarının siyasi ve ekonomik bir baskı aracı olarak istismar edilmesini engellemek amacıyla "Suudi Arabistan Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu" girişimini başlattıklarını bildirdi.​​​​​​​

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Prens Selman
        #suudi arabistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota