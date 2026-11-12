Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'nın Washington Büyükelçisi hayatını kaybetti

        Rusya'nın Washington Büyükelçisi hayatını kaybetti

        Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in 66 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 00:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rusya'nın Washington Büyükelçisi hayatını kaybetti

        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Darçiyev'in dün aniden yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Açıklamada, Darçiyev'in seçkin bir diplomat ve deneyimli bir yönetici olduğu vurgulanarak, "Üst düzey bir profesyonel ve ABD konusunda parlak bir uzman olan Darçiyev, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptı." ifadesi kullanıldı.

        Darçiyev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, vefat eden diplomatın hatırasının daima yaşatılacağı belirtildi.

        Açıklamada, Darçiyev'in ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

        Darçiyev, 14 Mayıs 1960'ta doğdu. Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden 1983'te mezun olan Darçiyev, 1992'de diplomatik kariyerine başladı.

        REKLAM

        Rusya'nın ABD Büyükelçiliğinde çeşitli görevlerde bulunan Darçiyev, 2014-2021 yıllarında Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Darçiyev, 6 Mart 2025'te Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Finans dünyası yeşil dönüşüme nasıl katkı veriyor?

        Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp COP31'de bankanın yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarını ve sosyal sorumluluk projelerini anlattı

        #rusya
        #Washington
        #büyükelçi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurum: Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvende değil
        Kurum: Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvende değil
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi