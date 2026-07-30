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        Haberler Dünya Rusya, Telegram'ın kurucusunu terörist listesine aldı

        Rusya, Telegram'ın kurucusunu terörist listesine aldı

        Rusya, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'u terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 21:18 Güncelleme:
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        Rusya, Telegram'ın kurucusunu terörist listesine aldı

        Durov, Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine eklendi.

        Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) dün yapılan açıklamada, Durov'a "terör faaliyetlerine yardım" suçlaması yöneltildiği ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

        Rusya'da, Telegram'a bir süre önce erişim engeli getirilirken şirkete toplam 100 milyon rubleyi aşan para cezaları da verilmişti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Telegram'ın yeniden tam kapasiteyle çalışmasına ilişkin temasların sürdüğünü ancak şirket temsilcilerinin bu süreçte yeterince aktif davranmadığını söylemişti.

        Telegram, Rusya'nın en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

        DUROV'DAN AÇIKLAMA

        Pavel Durov, Rusya’nın kendisini “Telegram’da kitlesel gözetim ve sansür taleplerini reddettiği” gerekçesiyle terörist ilan ettiğini öne sürdü.

        Durov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın kendisini terörist listesine almasını değerlendirdi.

        "Rus yasalarının, internette bilgi yayımlamasını yasakladığını" ileri süren Durov, “Rusya, Telegram üzerinde kitlesel gözetim ve sansür taleplerini reddetmem nedeniyle beni terörist ilan etti. Rus yetkililerin, internette kimi yasaklayabilecekleri konusunda kafaları karışmış görünüyor.” ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: AP

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