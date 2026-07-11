Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Şahbaz Şerif, Mesud Pezeşkiyan ile görüştü

        Şahbaz Şerif, Mesud Pezeşkiyan ile görüştü

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 00:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şerif, Pezeşkiyan ile görüştü

        Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

        Görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Şerif, "büyük çabalarla elde edilen barış kazanımlarını" korumak için itidal, diyalog ve diplomasinin önemini vurguladıklarını ifade etti.

        Şerif, bölgede kalıcı barışın sağlanması için ülkesinin arabulucu rolünü yeniden üstlenmeye hazır olduğunu teyit ettiğini, iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

        *Haberde, İran Cumhurbaşkanlığı'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin hikayeleri dünya sahnesinde: Go Türkiye, US International Awards'tan 3 ödülle döndü

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye mini dizi ve reklam serileri, uluslararası US International Awards 2026'da ödülle taçlandırıldı. Yarışmada Go Türkiye'nin; 'So Turkish, Go Turkish' ve 'Antalya Gambit' gümüş (silver) ödüle layık görülürken, 'İstanbul My Love' yapımı is...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Kalibaf: İran teslim olmayacak
        Kalibaf: İran teslim olmayacak
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola