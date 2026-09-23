Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Şara'dan Trump'a 'Golan Tepeleri' cevabı: New Jersey'i İsrail'e verebilirsin

        Şara'dan Trump'a 'Golan Tepeleri' cevabı: New Jersey'i İsrail'e verebilirsin

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump'la "Golan Tepeleri - New Jersey" sohbetini aktardı. Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması üzerine kendisinin Trump'a, "Golan Tepeleri size ait değil. Ama New Jersey size ait ve size oy vermiyorlar, siz bu eyaleti İsrail'e verin" cevabını verdiğini söyleyen Şara, Golan Tepeleri'nin sadece orada yaşayan halka ait olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 14:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şara'dan Trump'a: New Jersey'i İsrail'e verebilirsin

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin, "Neden İsraillilere New Jersey'i vermiyorsunuz? Onlara verecek bir Golan Tepeleri'ne sahip değilsiniz ama New Jersey sizin" dedi.

        Şara, BM 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Atlantic Council'ın Suriye Projesi kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Atlantic Council'ın Orta Doğu Programları Kıdemli Üyesi Brett McGurk'un moderatörlüğündeki söyleşide Şara, Suriye'nin geleceği, yeniden yapılanma, bölgesel ilişkiler ve ülkedeki yabancı askeri varlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        REKLAM

        "GOLAN TEPESİ SİZİN DEĞİL AMA NEW JERSEY SİZİN"

        Şara, Golan Tepeleri'nin BM tarafından Suriye toprağı olarak tanındığını belirterek, bu bölgenin statüsünün tartışma konusu olamayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin soru üzerine Şara, Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmedeki konuşmayı anlattı. Şara, Trump'a espriyle, "Neden İsraillilere New Jersey'i vermiyorsunuz? Onlara verecek bir Golan Tepeleri'ne sahip değilsiniz ama New Jersey sizin ve size oy da vermiyorlar" dediğini aktardı.

        Şara, Suriye ile İsrail arasında yaklaşık bir yıldır doğrudan görüşmeler yürütüldüğünü, Şam yönetiminin güvenlik düzenlemelerinin ele alınmasından önce İsrail'in 1974 hatlarına çekilmesini istediğini söyledi. Şara'ya göre görüşmeler bir aşamada anlaşmaya oldukça yaklaşmış ancak sonuçlandırılamamıştı.

        REKLAM

        "YAKIN GELECEKTE SURİYE'NİN YABANCI ASKERİ ÜSLERE İHTİYACI YOK"

        Şara, Suriye'deki yabancı askeri varlığa ilişkin olarak da ülkesinin uzun vadede yabancı askeri üslere ihtiyaç duymaması gerektiğini belirtti.

        Şara, "Yakın gelecekte Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı yoktur" diyerek, ülkedeki herhangi bir yabancı askeri varlığın hukuki bir çerçeveye dayanması ve Halk Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

        TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

        Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına değinen Şara, Ankara'nın geçmişte sınır güvenliğine ilişkin kaygılar nedeniyle Suriye'nin kuzeybatısında askeri varlık bulundurduğunu söyledi. Şara, Türkiye'nin bölgedeki askeri noktalarının sayısının zaman içinde azaldığını belirterek, kalan askeri varlığın hukuki statüsünün belirlenmesine yönelik görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti. Şara'ya göre bu statünün Suriye Halk Meclisi tarafından onaylanan hukuki bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor.

        REKLAM

        Şara, Suriye'nin komşu ülkelerle ilişkilerini diplomasi ve karşılıklı saygı temelinde sürdürebileceğini belirterek, ülkesinin gelecekte yabancı askeri üslere ihtiyaç duymayacağı görüşünü yineledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Golan tepesi
        #ABD
        #New Jersey
        #Şara
        #Suriye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Stressiz işe girdim"
        "Stressiz işe girdim"
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!
        "Mirasın peşinde değiliz"
        "Mirasın peşinde değiliz"
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi