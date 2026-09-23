Şara'dan Trump'a 'Golan Tepeleri' cevabı: New Jersey'i İsrail'e verebilirsin

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin, "Neden İsraillilere New Jersey'i vermiyorsunuz? Onlara verecek bir Golan Tepeleri'ne sahip değilsiniz ama New Jersey sizin" dedi.

Şara, BM 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Atlantic Council'ın Suriye Projesi kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Atlantic Council'ın Orta Doğu Programları Kıdemli Üyesi Brett McGurk'un moderatörlüğündeki söyleşide Şara, Suriye'nin geleceği, yeniden yapılanma, bölgesel ilişkiler ve ülkedeki yabancı askeri varlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"GOLAN TEPESİ SİZİN DEĞİL AMA NEW JERSEY SİZİN"

Şara, Golan Tepeleri'nin BM tarafından Suriye toprağı olarak tanındığını belirterek, bu bölgenin statüsünün tartışma konusu olamayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin soru üzerine Şara, Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmedeki konuşmayı anlattı. Şara, Trump'a espriyle, "Neden İsraillilere New Jersey'i vermiyorsunuz? Onlara verecek bir Golan Tepeleri'ne sahip değilsiniz ama New Jersey sizin ve size oy da vermiyorlar" dediğini aktardı.

Şara, Suriye ile İsrail arasında yaklaşık bir yıldır doğrudan görüşmeler yürütüldüğünü, Şam yönetiminin güvenlik düzenlemelerinin ele alınmasından önce İsrail'in 1974 hatlarına çekilmesini istediğini söyledi. Şara'ya göre görüşmeler bir aşamada anlaşmaya oldukça yaklaşmış ancak sonuçlandırılamamıştı.

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"YAKIN GELECEKTE SURİYE'NİN YABANCI ASKERİ ÜSLERE İHTİYACI YOK"

Şara, Suriye'deki yabancı askeri varlığa ilişkin olarak da ülkesinin uzun vadede yabancı askeri üslere ihtiyaç duymaması gerektiğini belirtti.

Şara, "Yakın gelecekte Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı yoktur" diyerek, ülkedeki herhangi bir yabancı askeri varlığın hukuki bir çerçeveye dayanması ve Halk Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına değinen Şara, Ankara'nın geçmişte sınır güvenliğine ilişkin kaygılar nedeniyle Suriye'nin kuzeybatısında askeri varlık bulundurduğunu söyledi. Şara, Türkiye'nin bölgedeki askeri noktalarının sayısının zaman içinde azaldığını belirterek, kalan askeri varlığın hukuki statüsünün belirlenmesine yönelik görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti. Şara'ya göre bu statünün Suriye Halk Meclisi tarafından onaylanan hukuki bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor.

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Şara, Suriye'nin komşu ülkelerle ilişkilerini diplomasi ve karşılıklı saygı temelinde sürdürebileceğini belirterek, ülkesinin gelecekte yabancı askeri üslere ihtiyaç duymayacağı görüşünü yineledi.