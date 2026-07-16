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        Haberler Dünya Rusya, Ukrayna ile barış görüşmelerine 'şimdilik' kapıyı kapattı

        Rusya, Ukrayna ile barış görüşmelerine 'şimdilik' kapıyı kapattı

        Kremlin perşembe günü yaptığı açıklamada, yakın vadede Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlama ihtimalinin bulunmadığını, ancak koşullar elverirse Moskova'nın gelecekte diyaloğa açık olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 17:01 Güncelleme:
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        Rusya kapıları kapattı: 'Şimdilik' barış yok

        Kremlin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

        Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlama konusunda yakın vadede bir olasılık bulunmadığını belirten Putin yönetimi, koşullar elverirse Moskova'nın gelecekte diyaloğa açık olduğunu söyledi.

        Bu açıklamalar, savaşın beşinci yılına girilen ve tekrarlanan arabuluculuk girişimlerine rağmen diplomatik çabaların tıkandığı bir dönemde geldi.

        Kremlin: Yeni görüşmelere dair herhangi bir işaret yok

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Türk dostlarımızın Ukrayna'yı çevreleyen durumun barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik çabalara devam etme konusundaki istekliliğinin farkındayız. Bu konuda onlara minnettarız. Ancak şu anda müzakere sürecinin yeniden başlaması için yakın bir beklenti yok; böyle bir işaret görmüyoruz. Bununla birlikte, Ruslar barış konusunda kapıyı kesinlikle kapatmamaktadır” açıklamasını yaptı.

        Tekrarlanan uluslararası arabuluculuk çabalarına rağmen, her iki taraf da barış görüşmelerini yeniden başlatmak için gereken tavizleri vermeye gönüllü bir görüntü vermiyor.

        Her iki taraf da temel taleplerinden taviz vermeye istekli görünmediğinden, sürekli şekilde uluslararası baskı olmadan veya savaş alanında önemli değişiklikler yaşanmadan bir uzlaşı olma olasılığı düşük.

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