Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li büyükelçiyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la görüştü
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:27 Güncelleme:
Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı bugün Ankara’da kabul etti.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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