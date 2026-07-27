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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li büyükelçiyle görüştü

        Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li büyükelçiyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, ABD'li büyükelçiyle görüştü

        Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı bugün Ankara’da kabul etti.

        Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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