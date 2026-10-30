Bosna Hersek'te askeri helikopter düştü: 4 ölü, 11 yaralı
Bosna Hersek'in Brcko kentinde Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na ait askeri helikopter düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı
Giriş: 30 Ekim 2026 - 08:26 Güncelleme:
Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait askeri helikopterin rutin bir operasyon sırasında düştüğü bildirildi.
Yetkililer, kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Helikopterdeki askerlerin tamamının İtalyan olduğu belirtildi.
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