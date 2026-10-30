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        Haberler Dünya Bosna Hersek'te askeri helikopter düştü: 4 ölü, 11 yaralı

        Bosna Hersek'te askeri helikopter düştü: 4 ölü, 11 yaralı

        Bosna Hersek'in Brcko kentinde Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na ait askeri helikopter düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 08:26 Güncelleme:
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        Bosna'da askeri helikopter düştü: 4 ölü, 11 yaralı

        Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait askeri helikopterin rutin bir operasyon sırasında düştüğü bildirildi.

        Yetkililer, kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Helikopterdeki askerlerin tamamının İtalyan olduğu belirtildi.

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        #Bosna Hersek
        #askeri helikopter
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