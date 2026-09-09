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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrack'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrack'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti. Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakın "hiç bu kadar güçlü olmadığını" ifade etti. Barrack, görüşmede bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve iki ülke arasındaki ortaklığın ele alındığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 20:16 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrack'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve eşini kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten onur duyduğunu ifade etti. Barrack, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmekten onur duydum. Bu yıl Amerika’nın 250. yıldönümünü kutlarken ve Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin bir asırlık geleceğine bakarken şunu söyleyebilirim: Bu ittifak hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Türkiye ve ABD, NATO müttefikleri, ekonomik ortaklar ve on yıllara dayanan ortak tarih boyunca birbirlerine destek olmuş dostlar olarak derin bağlara sahiptir. Bugünkü görüşme, bölgesel güvenlik, ekonomik işbirliği ve iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığa yönelik ortak taahhüdümüzü bir kez daha teyit etti."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Tom Barrack
        #son dakika
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