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        Haberler Dünya Suriye'de gaz hattında patlama

        Suriye'de gaz hattında patlama

        Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santrallerinin, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 01:09 Güncelleme:
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        Suriye'de gaz hattında patlama

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ve mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi.

        Şirketin açıklamasında, santrallerin durumu ve elektrik arzına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

        Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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        #Suriye
        #Patlama
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