Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye'de minibüse saldırı

        Suriye'de minibüse saldırı

        Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir minibüsün kimliği belirsiz kişilerce hedef alınması sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 23:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Suriye'de minibüse saldırı

        Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye'nin haberinde, Hama ilinde bir minibüse düzenlenen saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

        Haberde, saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin yaralılara müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

        Saldırıda, kaç kişinin öldüğü veya yaralandığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Suriye
        #Saldırı
        #otobüs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor