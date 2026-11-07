Suriye'nin Yemen'e asker göndereceği iddiasına yalanlama

Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı

İstanbul'da kepenk sisteminin kumanda şifresini kopyalayarak girdiği kuyumcudan hırsızlık yapan Moldova uyruklu şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanından yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık sırasında çaldığı 200 adet yüzüğün, vitrinde durması için plastikten yapılan demo... Daha Fazla Göster İstanbul'da kepenk sisteminin kumanda şifresini kopyalayarak girdiği kuyumcudan hırsızlık yapan Moldova uyruklu şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanından yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık sırasında çaldığı 200 adet yüzüğün, vitrinde durması için plastikten yapılan demo yüzükler olduğu öğrenildi. O anlar kameraya yansıdı. (DHA) Daha Az Göster