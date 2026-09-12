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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da Hamis Muşayt ve Taif kentleri için verilen "tehlike uyarısı" sona erdi

        Suudi Arabistan'da Hamis Muşayt ve Taif kentleri için verilen "tehlike uyarısı" sona erdi

        Suudi Arabistan'da, Hamis Muşayt ve Taif kentlerinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından verilen "potansiyel tehlike" uyarısının sona erdiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan'da 'tehlike uyarısı' sona erdi

        Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısında yer alan Hamis Muşayt kenti ile Taif kentindeki "potansiyel tehlike" uyarısının sona ermesine rağmen vatandaşlardan güvenlikleri için Sivil Savunma Kurumunun talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve olay yerlerini görüntülemekten kesinlikle kaçınmaları istendi.

        Daha önce yayımlanan uyarıda ise Hamis Muşayt ve Taif kentleri için alarm verilmiş, resmi talimatların takip edilmesi, güvenli bir yere geçilmesi, pencerelerden uzak durulması ve tehlike sona erene kadar binalardan çıkılmaması çağrısı yapılmıştı.

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        10 Eylül'de de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından "potansiyel tehlike" uyarısı yapılmıştı.

        Suudi Arabistan, Irak'tan düzenlenen saldırıda Doğu-Batı boru hattının hedef alındığını açıkladı

        Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, birden fazla insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan Riyad-Medine bölgesindeki Doğu-Batı petrol boru hattında oluşan hasarın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, yaralanmalara ve hasara yol açan saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı vurgulandı.

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        Açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, ülkesinden Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yönelik saldırıları önleyecek tedbirleri alması için Irak hükümetine fırsat tanınmasını istediği aktarıldı.

        Suudi Arabistan'ın bu talep üzerine karşılık vermemeyi ve Irak hükümetinin çabalarını desteklemeyi tercih ettiği kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, güvenliğini, tesislerini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı petrol boru hattının 10 Eylül'de İHA'larla saldırıya uğramasının ardından tedbir amaçlı kapatıldığını ve yaralanmaların meydana geldiğini duyurmuştu.

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        aldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

        Budeyvi, söz konusu saldırının Suudi Arabistan'ın güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve altyapısına yönelik kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

        Irak hükümetinin, ülke topraklarının bu tür saldırılarda kullanılmasının önüne geçmek için daha fazla çaba göstermesinin önemine değinen Budeyvi, böylece bölgenin güvenliğinin ve istikrarının korunacağını ve tansiyonun daha fazla yükselmesinin önüne geçileceğini belirtti.

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        Irak Başbakanı Zeydi, Meysan Operasyonlar Komutanı Şerifi'yi görevden aldı

        Irak Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirterek, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin vilayetteki Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi'yi görevden aldığını bildirdi.

        Sözcü Numan, Zeydi'nin konuyla ilgili soruşturma talimatı da verdiğini ifade etti.

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        #suudi arabistan
        #Irak
        #haberler
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