Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın başkonsolos olarak atandı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD'nin Houston kentinde başkonsolos olarak atanmasının ardından Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın huzurunda yemin etti.

El-Merzuki'nin Houston Başkonsolosluğuna atanmasıyla Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın "başkonsolos" görevine getirilmiş oldu.