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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın başkonsolos olarak atandı

        Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın başkonsolos olarak atandı

        Suudi Arabistan'ın ilk kadın başkonsolosunun atandığı bildirildi. Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD'nin Houston kentinde başkonsolos olarak göreve başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan ilk kadın başkonsolosunu atadı

        Ülke basınında yer alan haberlere göre, Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD'nin Houston kentinde başkonsolos olarak atanmasının ardından Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın huzurunda yemin etti.

        El-Merzuki'nin Houston Başkonsolosluğuna atanmasıyla Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın "başkonsolos" görevine getirilmiş oldu.

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