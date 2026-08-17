Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın başkonsolos olarak atandı
Suudi Arabistan'ın ilk kadın başkonsolosunun atandığı bildirildi. Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD'nin Houston kentinde başkonsolos olarak göreve başlayacak.
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 16:26 Güncelleme:
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD'nin Houston kentinde başkonsolos olarak atanmasının ardından Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın huzurunda yemin etti.
El-Merzuki'nin Houston Başkonsolosluğuna atanmasıyla Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın "başkonsolos" görevine getirilmiş oldu.
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