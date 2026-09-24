Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk bölgeleri için acil durum uyarısı yapıldı

        Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk bölgeleri için acil durum uyarısı yapıldı

        Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, başta Mekke-i Mükkerreme olmak üzere Tebük, Cidde, Yenbu ve Taif şehirleri için muhtemel tehlikelere karşı art arda uyarılar yayımlarken, daha sonra söz konusu bölgelerdeki tehlikenin geçtiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Suudi Arabistan'dan acil durum uyarısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı.

        Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

        Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

        REKLAM

        Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

        Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #suudi arabistan
        #acil durum uyarısı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!
        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü
        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü
        Galatasaray'dan Singo açıklaması!
        Galatasaray'dan Singo açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Silahlı kavganın ortasında kaldı... 9 yaşında can verdi
        Silahlı kavganın ortasında kaldı... 9 yaşında can verdi
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Neşesi yerinde
        Neşesi yerinde
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        "Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı"
        "Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı"
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı