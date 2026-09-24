Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk bölgeleri için acil durum uyarısı yapıldı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, başta Mekke-i Mükkerreme olmak üzere Tebük, Cidde, Yenbu ve Taif şehirleri için muhtemel tehlikelere karşı art arda uyarılar yayımlarken, daha sonra söz konusu bölgelerdeki tehlikenin geçtiği bildirildi.
Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.