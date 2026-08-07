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        Haberler Dünya Washington Post yazdı: ABD Başkanı Trump ile Savunma Bakanı Hegseth arasında İran gerilimi

        Washington Post yazdı: ABD Başkanı Trump ile Savunma Bakanı Hegseth arasında İran gerilimi

        Washington Post'un haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın, İran savaşında kritik mühimmat stoklarının tükendiğini öğrenince Savunma Bakanı Hegseth'e sert tepki gösterdiği öne sürüldü. Haberde, mühimmat sıkıntısının, Washington'ın İran'a yönelik yeni saldırı planlarını da sınırladığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        Trump ile Hegseth arasında İran gerilimi

        Washington Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı, geçen hafta Camp David'de zirveye ulaştı.

        Konuya yakın iki kişinin Washington Post'a verdiği bilgiye göre Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten, askeri seçenekleri sınırlayabilecek boyuta ulaşan ciddi mühimmat sıkıntısı konusunda neden yanlış bilgilendirildiğine dair açıklama istedi.

        Görüşme, cuma günü Camp David'de düzenlenen kabine toplantısının kulisinde gerçekleşti. Konuşmaya aşina iki kaynağa göre Trump, Hegseth'e mühimmat sorununun "çözüldüğünü sandığını" söyleyerek tepki gösterdi.

        Kaynaklardan biri, özellikle uzun menzilli güdümlü füzeler ile hava savunma önleme füzelerindeki eksikliğin, Trump'ın son günlerde İran'a yönelik yeni kapsamlı saldırılar düzenlemekten geri durmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

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        Trump pazartesi günü, Hürmüz Boğazı konusunda yeni müzakereler yürütüldüğü iddiaları nedeniyle "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı" emredip daha sonra iptal ettiğini açıklamıştı.

        Washington Post'un haberi yayımlandıktan sonra Trump, gece saatlerinde Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin "çok büyük miktarda" mühimmata sahip olduğunu savundu. Trump, "İhtiyaç duyulduğu kadar büyük miktarlarda mühimmat üretiliyor ve ABD'ye sevk ediliyor." ifadelerini kullanırken, "vatana ihanet niteliğindeki" bu açıklamaları sızdıran kişilerin de "tek tek bulunacağını" söyledi.

        Trump daha sonra yaptığı ayrı bir paylaşımda ise Savunma Bakanı Pete Hegseth'e desteğini yineleyerek, "Pete Hegseth'in yaptığı işten son derece memnunum. Her şey olağanüstüydü." ifadelerini kullandı ve bunun aksini öne süren haberlerin "ihanet" niteliğinde olabileceğini ima etti.

        MÜHİMMAT ÜRETİMİ İKİ YILA KADAR SÜREBİLİYOR

        ABD, Patriot hava savunma füzeleri gibi kritik mühimmatlar için yeni üretim anlaşmaları açıklamış olsa da bu mühimmatların üretimi iki yıla kadar sürebiliyor. Bu nedenle mevcut mühimmat sıkıntısına kısa vadede çözüm görünmüyor.

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        Washington Post'un daha önce aktardığına göre ABD, savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk seyir füzesi ile binden fazla Patriot ve Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) hava savunma sistemi kullandı.

        Bir ABD'li yetkili, savaşın ilk haftalarında ABD ordusunun ayrıca bin 300'den fazla taktik balistik füze kullandığını söyledi. Kaynaklardan biri, Ukrayna'nın da talep ettiği kısa menzilli ATACMS füzelerinin stokunun neredeyse tamamen tükendiğini belirtti.

        Washington Post'a konuşan ABD'li bir yetkili, önleme füzelerindeki eksikliğin ABD'nin gelen tehditlere nasıl karşılık vereceğine ilişkin karar alma yöntemini de değiştirdiğini söyledi. Buna göre, mühimmatın kullanılıp kullanılmayacağı artık hedefin nereye yöneldiği ve gerçekten tehdit oluşturup oluşturmadığı değerlendirilerek belirleniyor.

        HEGSETH'İN TRUMP'I SAVAŞI KISA SÜREDE BİTECEĞİNE İKNA ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

        Camp David'deki görüşmede Trump'ın silah stoklarının kritik seviyeye indiği yönündeki tepkisi üzerine Hegseth, kendisini savundu ve iki kaynağa göre mühimmat eksikliğinden ve Trump'ın konuyla ilgili tam olarak bilgilendirilmemesinden yardımcısı Stephen Feinberg'i sorumlu tuttu.

        Bu tartışma, İran'a karşı askeri operasyonun en güçlü savunucularından biri olan Hegseth'e yönelik Trump'ın artan rahatsızlığını da gözler önüne serdi. Çok sayıda yetkiliye göre Hegseth, Trump'ı savaşın kısa süreceği ve nispeten kolay kazanılacağı konusunda ikna eden isimlerden biriydi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Washington Post'un sorularına verdiği yanıtta, "Bu haber yüzde 100 yalandır. Böyle bir olay kesinlikle yaşanmadı. Başkan Trump'ın Savunma Bakanı Hegseth'e güveni tamdır." dedi.

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