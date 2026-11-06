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        Haberler Dünya Trump'ın Washington'da planladığı kemerin inşasına mahkeme engeli

        Trump'ın Washington'da planladığı kemerin inşasına mahkeme engeli

        ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın planladığı başkent Washington'daki kemerin inşasına başlanmasını 14 günlüğüne durdurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 13:33 Güncelleme:
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        Trump'ın Washington'daki inşaatına mahkeme engeli

        CNN'in haberine göre, Ulusal Başkent Planlama Komisyonu, Trump'ın istediği yaklaşık 77 metre yüksekliğindeki kemerin inşası için onay verdi.

        Ancak onayın üzerinden 1 saat geçmeden Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, kemerin inşasının planlandığı alanın yakınında herhangi bir inşaatla ilgili faaliyetin "başlatılmasının, gerçekleştirilmesinin veya başka bir şekilde yürürlüğe konmasının" 14 günlüğüne yasaklanmasına hükmetti.

        Chutkan, kararına gerekçe olarak potansiyel ekonomik etkileri ve trafikte yaşanabilecek aksamaları gösterdi.

        Washington'da kemer

        Trump'ın planladığı kemerin, Potomac Nehri üzerindeki Arlington Memorial Köprüsü yakınında yer alması öngörülüyor.

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        ABD basınına göre Trump, yüksekliği yaklaşık 77 metreyi bulabilecek ve Fransa'nın başkenti Paris'teki Zafer Takı'ndan (Arc de Triomphe) daha büyük bir yapının inşa edilmesini istiyor.

        Böyle bir anıtın, Lincoln Anıtı ve Beyaz Saray'ı gölgede bırakabileceği belirtiliyor.

        Trump, daha önce de Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nı yıkarak yapımına başladığı ve maliyeti 400 milyon dolar olarak açıklanan balo salonunu savunurken, benzer tarihsel atıflarda bulunmuş, uzmanlar bu iddiaların da belgelerle desteklenmediğini kaydetmişti.

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        #ABD
        #Donald Trump
        #haberler
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