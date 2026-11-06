UEFA Uluslar A Ligi A. Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Belçika ve Fransa ile kozlarını paylaşacak. İlk 4 maçından mağlup ayrılan Ay-yıldızlılar, kalan karşılaşmalarını kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Vincenzo Montella'nın yerine getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, basın toplantısında soruları yanıtladıktan sonra A Milli Futbol Takımı aday kadrosunu açıkladı.

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İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Milli Takım her oyuncuya ve her basın mensubuna açık. Burası halkın Milli Takım'ı. Daha işe başlamadan lütfen olumsuz haberler yapmayın. Tek düşüncemiz başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

"YAPAY ZEKA İŞİN FORMALİTESİ"

"Yapay zeka kadroya almak istemediğiniz oyuncuyu kadroya almanızı önerirse, ne yapacaksınız?"

Sergen Yalçın: "Sonuçta kararı veren benim. Yapay zeka işin biraz formalitesi aslında... Kararı verecek olan biziz tabii ki..."

"TELEFON AÇMAMA GİBİ BİR DURUM YOK"

"Doğru bilgileri alıp, doğru haber yapalım. Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncu ile telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi durum yok. Oyuncularımız hepsi karakterli çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek size zarar verir. Burası halkın Milli Takım'ı. 60'a yakın oyuncudan oluşuyor havuz. 26 oyuncu çağıracağız. Son dakika bir kaleciyi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardık. Başakşehir'in kalecisi sakatlandı."

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"KENAN SAKAT OLMASINA RAĞMEN GELMEK İSTEDİ"

"Kenan Yıldız sakat olmasına rağmen gelmek istedi. Juventus ise tedaviye orada devam etmesini istedi, biz de kabul ettik."

"BERKE İLE KONUŞTUK"

"Berke Özer ile ilgili büyütecek bir durum yok. Konuştuk ve gelmek istedi. Genç ve uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edecek.

MİLLİ SANTRFOR DÖNEMİ

"Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak. Uluslar Ligi'nde son dönemde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maç ve düşmeme şansımız var. Belçika maçı çok değerli. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönenler var. %100 olmayanlar var. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız. İnşallah iyi olacak. Sizden istediğimiz ise bize yardımcı olmanız."

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"BU İŞİ BAŞARABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Hikayeler hep yeniden yazılır, bakalım bizim hikayemiz nasıl olacak. Bizim Çocuklar ile birlikte bu yolda, bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum."

ARDA GÜLER

"Arda Güler çok genç bir oyuncu, ciddi çıkış yapmış bir oyuncumuz. Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız. Henüz oyuncu ile konuşmadık."

HAKAN ÇALHANOĞLU

"Hakan Çalhanoğlu tartışmaları... Oyuncular tartışılabilir, yargılanabilir. Maç oynayalım öyle yargılayın. İşe başlayalım, bakalım ne olacak. Sonra yargılayın ve eleştirin. Bu işiniz ve doğal hakkınız ama önce işe başlayalım."

İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU:

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi’nde 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından TFF YouTube kanalından yapılan canlı yayında açıklandı. #BizimÇocuklar 🇹🇷| #UNL |… pic.twitter.com/64laEvX1Bw — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 6, 2026

NOT: Kerem Aktürkoğlu, ve Altay Bayındır kadroya dahil edilmedi.