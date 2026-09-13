Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Trump: İran savaşı yakın zamanda sona erecek

        Trump: İran savaşı yakın zamanda sona erecek

        ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile Dublin'de gerçekleştirdiği ikili görüşme öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran savaşının yakın zamanda sona ereceğini düşündüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 17:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: İran savaşı yakın zamanda sona erecek

        ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, iki ülke ilişkilerinin tarihin en iyi seviyesinde bulunduğunu vurguladı ve İrlanda Açık Golf Turnuvası'nın dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu ifade etti.

        Gazetecilerin İran savaşının ne zaman sona ereceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, sürecin yakın zamanda biteceğini düşündüğünü dile getirdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç haftalık bir süre kaldığını ve İsrail ile Orta Doğu'yu havaya uçurmak üzere olduğunu öne süren Trump, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağını bir kez daha vurguladı. ABD'nin Gazze'deki sürece ve Batı Şeria'daki İsrail varlığına destek verdiği yönündeki suçlamalara da değinen Trump, Gazze'deki yangını söndürdüklerini ve tüm esirleri kurtardıklarını belirtti.

        REKLAM

        Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesine ilişkin soruya yanıt veren Trump, problem çıkarmak istemediğini ancak adanın birleştiğini görmek istediğini ifade etti. Her iki tarafta da dostları olduğunu ve İrlandalıların kötü insanlar olmadığını söyleyen Trump, birleşmenin gerçekleşmesinin harika olacağını ve kendi görüşüne göre en nihayetinde bunun yaşanacağını kaydetti.

        İrlanda Başbakanı Micheal Martin ise iki ülke ilişkilerinin güçlü ve eski olduğunu belirterek, Trump ailesinin İrlanda'nın Doonbeg bölgesindeki yatırımlarının 350 kişiye istihdam sağladığını aktardı. Trump'ın İrlanda Açık Golf Turnuvası'na katılmak üzere ülkeye geldiğini belirten Martin, ABD'nin önemli miktarda İrlanda kökenli nüfusu bünyesinde barındırdığını da söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #savaş
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak
        Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        İlk ders zili yarın çalacak
        İlk ders zili yarın çalacak
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Aşıkların final heyecanı
        Aşıkların final heyecanı
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den ayrılık hamlesi
        Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den ayrılık hamlesi
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek