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        Haberler Dünya Amerika Trump: Savaş seçimden sonra bitecek

        Trump: Savaş seçimden sonra bitecek

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 23:30 Güncelleme:
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        Trump: Savaş seçimden sonra bitecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2026 ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti tarafından Texas eyaletinde yer alan Dallas kentinde düzenlenen Ara Seçim Kongresi'ne hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        "SEÇİMDEN HEMEN SONRA PETROL FİYATLARI DİBE VURACAK"

        Bir gazetecinin "Petrol ve doğal gaz fiyatlarının düşeceğini söylemiştiniz. Petrol fiyatı şu anda yeniden 100 doların üzerine çıktı. Bunu Amerikalılara nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna Trump, "Amerikalılara açıklamak çok kolay. Tek yapmanız gereken şunu sormak, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verir misiniz? Cevap hayır. Seçimden hemen sonra petrol fiyatları dibe vuracak. Fiyatları galon başına 2 doların altına indireceğiz" yanıtını verdi.

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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesine de değinen Trump, "Putin ile harika bir görüşme yaptık. O bir anlaşma yapmak istiyor. Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse, bu çok güzel olur" ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin anlaşma için engelin ne olduğuna dair sorusuna Trump, "Engel, birbirinden nefret eden iki kişi" yanıtını verdi.

        İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden gelen malların ticaretine yönelik yaptırım kararına ilişkin bir soru üzerine Trump, "İsrail ve bu ülkelerle görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini tam olarak anlıyorum, ancak bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum" dedi.

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        "İRAN İLE MÜZAKERE DÜŞÜNMÜYORUZ"

        İran ile devam eden gerilime değinen Trump, "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" dedi.

        Bir gazetecinin sorusu üzerine Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonların artacağı sinyalini veren Trump, "Onların gemilerinden dokuzunu devre dışı bıraktık, bu saldırıların sorumlusu biziz diyebilirim ve daha fazlasını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

        İran'ın ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını öne süren Trump, "ABD'deki seçimleri etkilemek için adeta umutsuzca bir çaba içerisindeler. Amaçları, burada kendilerini rahat bırakacak, müdahale etmeyecek kadar zayıf bir yönetimin iş başına gelmesini sağlamak. Böylece nükleer silaha ulaşmak istiyorlar" dedi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #ABD
        #iran
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