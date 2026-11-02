Türk dünyasında stratejik hat: "Güvenlikten enerjiye, teknolojiden diplomasiye ortak güç çabası"

Savunma sanayisinde ortak eğitim, siber güvenlik ve suçla mücadele mekanizmaları, Orta Koridor’un güçlendirilmesi, enerji bağlantıları, dijital İpek Yolu ve uzay teknolojileri…

Ankara Bildirisi, Türk devletlerinin yalnızca ortak geçmişe değil, ortak stratejik geleceğe de sahip çıkma arayışının belgesi oldu.

Türk dünyası, Ankara Zirvesi ile önemli bir eşiği atladı. Küresel güç rekabetinin sertleştiği, uluslararası kurumların etkinliğinin tartışıldığı, savaşların ve bölgesel krizlerin ekonomik ve siyasi dengeleri değiştirdiği bir dönemde Türk Devletleri Teşkilatı, dayanışmayı daha somut bir stratejik işbirliğine dönüştürme hedefini ortaya koydu.

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30 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilen 13. Devlet Başkanları Zirvesi’nin ardından kabul edilen 163 maddelik Ankara Bildirisi, bu arayışın kapsamını gözler önüne serdi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın üye olduğu; Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci statüsüyle yer aldığı teşkilat, siyasi koordinasyondan savunma sanayisine, ulaştırmadan enerjiye, dijitalleşmeden kültürel bütünleşmeye kadar geniş bir alanda yeni hedefler belirledi.

Zirvenin en önemli sonucu; ortaklık fikrini kurumsal mekanizmalarla destekleme arayışı oldu.

Peki Ankara’da alınan kararlar Türk dünyasına ne sağlayacak?

Bu işbirliği hangi alanlarda somut güce dönüşebilir? TDT, bölgesel ve küresel dengelerde nasıl bir rol üstlenebilir?

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Detaylara baktığımızda şu başlıklar öne çıkıyor:

GÜVENLİK VE SAVUNMA

Ankara Zirvesi’nin en dikkat çekici stratejik başlıklarından biri, güvenlik ve savunma sanayisinde çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi oldu.

Ankara Bildirisi, üye ülkelerin güvenlik konseyi sekreterleri ile savunma sanayisi kurumlarının başkanları arasındaki toplantıların sonuçlarını desteklerken, düzenli siyasi ve güvenlik istişarelerinin sürdürülmesini istedi. Savunma sanayisinde çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki irade de teyit edildi.

Dikkat çeken adım, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir TDT Savunma Sanayisi Koleji kurulması imkanının araştırılması oldu.

Bu öneri, ilk bakışta eğitim ve personel yetiştirme projesi gibi görünse de stratejik açıdan daha geniş bir anlam taşıyor. Savunma sanayisi yalnızca silah üretiminden ibaret değil. Teknoloji transferi, mühendislik kapasitesi, sistem entegrasyonu, bakım-onarım, lojistik, yazılım ve insan kaynağı da savunma gücünün temel unsurları.

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği tecrübe, diğer Türk devletleri açısından önemli bir kapasite oluşturuyor. Azerbaycan'ın sahadaki tecrübesi, Kazakistan'ın sanayi ve kaynak altyapısı, Özbekistan'ın üretim ve teknoloji potansiyeli, Kırgızistan'ın bölgesel konumu birlikte değerlendirildiğinde farklı alanlarda tamamlayıcı işbirliği imkânları ortaya çıkıyor.

Zirve ile bir savunma ittifakı veya otomatik askeri yardım mekanizması kurulmuyor. Ortak savunma sanayisi kapasitesini geliştirmek, güvenlik istişarelerini artırmak ve kurumsal işbirliğini derinleştirmek hedefleniyor.

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SİBER GÜVENLİK KONSEYİ

Güvenlik alanındaki ikinci önemli başlık siber güvenlik. TDT Siber Güvenlik Konseyi kurulmasına yönelik istişarelerin hızlandırılmasını ve siber güvenlik alanındaki mutabakat zaptının imzalanmasını teşvik ediyor. Üye ve gözlemci ülkeler arasında suçla mücadele konseyi kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması da gündemde.

Bu adımların stratejik önemi, güvenlik tehditlerinin artık yalnızca fiziki sınırlarla sınırlı olmamasından kaynaklanıyor.

Enerji santrallerinden bankacılık sistemlerine, kamu kurumlarından haberleşme altyapısına kadar kritik sistemler siber saldırıların hedefi olabiliyor. Ülkelerin tek başına geliştirdiği güvenlik sistemleri, sınır aşan tehditler karşısında yeterli olmayabiliyor.

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TDT bünyesinde kurulması öngörülen mekanizmalar şunlar:

Siber saldırılara ilişkin bilgi paylaşımı, ortak tehdit değerlendirmeleri, siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi, kritik altyapıların korunmasına yönelik deneyim paylaşımı, terör finansmanı, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede koordinasyon gibi alanlarda işbirliği.

JEOPOLİTİK VE DİPLOMATİK BLOK

Ankara Zirvesi'nin belki de en önemli stratejik boyutu, Türk devletlerinin uluslararası meselelerde daha koordineli hareket etme arayışı.

Ankara Bildirisi, 2027-2031 dönemini kapsayacak TDT Stratejisi'nin tamamlanmasını teşvik ederken, Türk Devletleri Arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması taslağındaki ilerlemeyi de memnuniyetle karşıladı.

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Üye ülkelerin uluslararası kuruluşlardaki adaylıklarına karşılıklı destek verilmesi, ortak karar ve girişimlerde koordinasyonun güçlendirilmesi de bildiride yer aldı.

Bu yaklaşım, Türk devletlerinin uluslararası sistemde ayrı ayrı sahip oldukları diplomatik ağırlığı ortak bir siyasi etki alanına dönüştürme arayışını yansıtıyor.

Türkiye NATO üyesi. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan farklı güvenlik ve dış politika dengelerine sahip. Azerbaycan'ın bölgesel güvenlik politikaları da kendine özgü bir konum taşıyor. Bu farklılıklar, TDT'nin tek merkezden yönetilen bir siyasi bloktan ziyade, ortak çıkar alanlarında koordinasyon sağlayan bir platform olarak gelişmesini daha gerçekçi kılıyor.

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TDT'nin stratejik gücü, üyelerin bütün dış politika tercihlerini aynılaştırmasından değil; farklılıklarına rağmen ortak çıkarları doğrultusunda birlikte hareket edebilmesinden doğabilir.

Böyle bir koordinasyon; Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda ortak diplomatik girişimleri, bölgesel krizlerde daha etkili istişareleri, ekonomik ve siyasi konularda ortak tutum geliştirilmesini, üye ülkelerin uluslararası görünürlüğünün artmasını sağlayabilir.

Ankara Bildirisi, TDT'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde gözlemci statüsü elde etmesine yönelik ortak çabaların hızlandırılmasını da öngörüyor.

Bu, teşkilatın yalnızca bölgesel bir dayanışma platformu olarak kalmayıp uluslararası kurumlarla ilişkilerini genişletme hedefinin önemli bir göstergesi.

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KIBRIS DİPLOMATİK DAYANIŞMANIN SINAVI

Ankara Zirvesi, Kıbrıs Türk halkının haklarının güvence altına alınması ve Ada'daki mevcut gerçekler temelinde sürdürülebilir bir çözüm bulunması gerektiğini de vurguladı.

KKTC'nin gözlemci statüsü, Türk dünyasının Kıbrıs meselesine ilişkin diplomatik yaklaşımında önemli bir zemin oluşturuyor.

Ancak burada da sonuç, otomatik tanıma veya ortak bir diplomatik karar mekanizması değil. TDT ülkelerinin Kıbrıs konusunda siyasi dayanışmayı sürdürmesi ve uluslararası platformlarda desteklerini artırması hedefleniyor.

ORTA KORİDOR TÜRK DÜNYASININ OMURGASI

Zirvenin en somut ekonomik ve jeopolitik başlıklarından biri, Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru oldu.

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Orta Koridor, Çin ve Orta Asya'dan başlayarak Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan çok modlu bir ulaştırma hattı. Bu güzergah, Türk devletlerinin coğrafi yakınlığını ekonomik bir avantaja dönüştürebilecek stratejik bir bağlantı.

Ankara Bildirisi'nde Orta Koridor'un yanı sıra Zengezur Koridoru, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu ve Trans-Afgan Demir Yolu projelerinin bölgesel bağlantısallık ve ticaret açısından stratejik önemi vurgulandı.

TDT Ulaşım Koridorları Stratejisi'nin hazırlanmasının teşvik edilmesi de bu çerçevede dikkat çekiyor.

Temel hedef, yalnızca yeni demir yolları veya kara yolları inşa etmek değil. Mevcut güzergahların daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha öngörülebilir biçimde çalışmasını sağlamak.

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Özellikle; sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin azaltılması, limanlar ve feribot bağlantılarındaki gecikmelerin tespit edilmesi, demiryolu altyapılarının daha etkin kullanılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, elektronik belge paylaşımının yaygınlaştırılması gibi konulara işaret edildi.

Bir yükün Çin'den Avrupa'ya ulaşma süresi kısalırsa, taşıma maliyeti düşerse ve sınır geçişlerinde öngörülebilirlik artarsa Orta Koridor daha fazla ticaret çekebilir. Bunun anlamı Türk devletleri için transit gelirlerinin artması, lojistik yatırımların büyümesi, sanayi ve ticaret merkezlerinin gelişmesi demek.

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Jeopolitik açıdan ise Orta Koridor, Türk devletlerini birbirine bağlayan bir ekonomik omurga niteliği taşıyor.

ENERJİ GÜVENLİĞİ

Azerbaycan'ın hidrokarbon kaynakları, Kazakistan'ın petrol ve doğal gaz üretimi, Türkmenistan'ın doğal gaz rezervleri, Özbekistan'ın enerji kaynakları ve Türkiye'nin enerji transit merkezi olma hedefi, Türk dünyasına önemli bir potansiyel kazandırıyor.

Ankara Bildirisi, enerji güvenliğini artırmak amacıyla; boru hatlarının geliştirilmesi ve modernizasyonu, elektrik iletim hatlarının ve bağlantıların güçlendirilmesi, yeşil enerji koridorlarının oluşturulması, kritik mineraller alanında işbirliği, enerji verimliliği, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı başlıklarında işbirliğinin derinleştirilmesini öngörüyor.

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Bu yaklaşım, enerji alanında yalnızca üretici ve tüketici ilişkisini değil, enerjinin üretimi, taşınması, depolanması ve teknoloji geliştirilmesini kapsayan daha geniş bir ortaklık modelini gündeme getiriyor.

Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, Orta Asya'nın güneş ve rüzgar potansiyeli ile Türkiye ve Avrupa'nın enerji piyasaları arasında yeni bağlantılar kurulması bakımından önem taşıyor.

TEKNOLOJİ VE DİJİTAL ENTEGRASYON

Azerbaycan ile Kazakistan arasında fiber optik kablo hattını içeren Dijital İpek Yolu girişimi desteklenirken, uzay teknolojileri, yapay zeka, dijitalleşme ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar da bildiride yer aldı. Özellikle 12U TDT-SAT Küp Uydusu'nun üretiminin tamamlanması, teşkilat bünyesinde uzay sanayisi alanındaki işbirliğine yönelik ilk çerçeve sözleşmesinin imzalanması önemli gelişmeler olarak kayda geçti.

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Bu gelişmeler, Türk dünyasının teknoloji alanında yalnızca kullanıcı değil, ortak kapasite geliştiren bir aktör olma hedefini yansıtıyor. Dijital entegrasyonun sağlayabileceği imkanlar şöyle: Ülkeler arasında daha hızlı ve güvenli veri iletişimi, dijital ticaret ve kamu hizmetlerinde uyum, uzay teknolojileri ve uydu sistemlerinde ortak projeler, yapay zeka ve ileri teknolojilerde bilgi paylaşımı, teknoloji girişimleri ve araştırma kurumları arasında işbirliği, dijital altyapının ekonomik bağlantısallığı desteklemesi.

KÜLTÜREL BİRLİKTELİK

TDT'nin stratejik bütünleşme hedefinin önemli bir ayağı da kültürel birliktelik. Ankara Zirvesi'nde ortak Türk alfabesinin yaygınlaştırılması, bu alfabeyle edebi ve bilimsel eserlerin yayımlanması, Türk dünyasının kültürel mirasının korunması ve ortak kültür projelerinin geliştirilmesi desteklendi.

Bu yaklaşım, yalnızca dil ve kültür alanında bir yakınlaşma değil, uzun vadeli toplumsal bağların güçlendirilmesi anlamına geliyor.

Ortak alfabe çalışmaları, Türk dünyasında bilimsel yayınların, eğitim materyallerinin ve kültürel eserlerin dolaşımını kolaylaştırabilecek bir potansiyele sahip. Ancak ortak alfabenin kabulü ve kullanımı, ülkelerin kendi eğitim sistemleri ve dil politikaları çerçevesinde ilerleyecek bir süreç.

TDT'nin kültürel işbirliği, genç kuşakların ortak tarih ve kültürle daha güçlü bağ kurmasını sağlayabilir. Eğitim, öğrenci değişimi, burs programları, ortak akademik çalışmalar ve medya işbirliği de bu sürecin tamamlayıcı unsurları.

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TDT+ MODELİ

Bu model, teşkilatın yalnızca üye ve gözlemci ülkelerle sınırlı kalmadan, uygun alanlarda üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine imkân sağlayabilir. Türk dünyasının coğrafi konumu düşünüldüğünde bu yaklaşım önemli.

Orta Asya, Kafkasya, Hazar havzası ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan hat; enerji, ticaret, ulaştırma, güvenlik ve diplomasi bakımından farklı aktörlerin kesiştiği bir alan.

TDT+ modeli, Türk devletlerinin ortak projelerine dış ortakların katılmasını kolaylaştırabilir. Böylece teşkilat, yalnızca kendi üyeleri arasında dayanışma geliştiren bir yapı değil, bölgesel işbirliğini genişletebilen bir platform haline gelebilir.

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Bu yaklaşımın uluslararası sistemdeki karşılığı, Türk dünyasının ekonomik ve diplomatik bağlantılarının çeşitlenmesi olacaktır.

ZİRVENİN STRATEJİK DEĞERİ

Ankara Zirvesi'nin kararları birlikte değerlendirildiğinde, Türk dünyasının önünde üç temel stratejik hedef bulunduğu görülüyor.

Birincisi, ortak kapasite oluşturmak. Savunma sanayisi, siber güvenlik, teknoloji, enerji ve ulaştırma alanlarında ülkelerin kendi imkânlarını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürmesi.

İkincisi, ekonomik bağlantısallığı artırmak. Orta Koridor, demiryolları, limanlar, dijital altyapı, gümrük kolaylıkları ve enerji hatları aracılığıyla Türk devletlerinin birbirine ekonomik olarak daha fazla bağlanması.

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Üçüncüsü, diplomatik ağırlığı büyütmek. Uluslararası kuruluşlarda karşılıklı destek, bölgesel meselelerde istişare ve ortak çıkar alanlarında koordinasyon sayesinde Türk dünyasının küresel görünürlüğünü artırmak.

Bu üç hedefin kesiştiği nokta, Türk devletlerinin birbirinden bağımsız sahip oldukları güç unsurlarını ortak bir stratejik kapasiteye dönüştürme arayışı.

Ankara Zirvesi ile TDT dönem başkanlığının Türkiye'ye geçmesi, bu süreçte Ankara'ya özel bir sorumluluk ve fırsat kazandırıyor.

Türkiye, savunma sanayisi, ulaştırma altyapısı, enerji bağlantıları, diplomatik kapasitesi ve Avrupa ile ilişkileri bakımından teşkilat içinde önemli bir konumda.

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Dönem başkanlığı süresince ortak projelerin hızlandırılması, kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve TDT'nin 2027-2031 stratejisinin somut hedeflerle şekillendirilmesi Türkiye'nin öncelikleri arasında olabilir.

2027'de Özbekistan'da gerçekleştirilecek 14. Zirve ve Kırgızistan'ın ev sahipliği yapması önerilen gayriresmi zirve de Ankara'da ortaya konulan iradenin devamlılığı açısından önem taşıyor.

Türk dünyası bir kültür havzasından stratejik güç merkezine dönüşebilir mi?

Ankara'da ortaya konulan tablo, Türk Devletleri Teşkilatı'nın yeni bir aşamaya yöneldiğini gösteriyor.

Düne kadar ağırlıklı olarak kültürel yakınlık, tarih ve dil ortaklığı üzerinden tanımlanan Türk dünyası, artık savunma sanayisi, enerji, ulaştırma, teknoloji, dijital altyapı ve diplomatik koordinasyon gibi alanlarda daha somut işbirliği arayışında.

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Ankara Zirvesi'nin stratejik değeri, Türk devletlerinin ortak bir askeri veya siyasi blok ilan etmesinde değil; coğrafi yakınlığı, kültürel ortaklığı, ekonomik potansiyeli ve siyasi iradeyi daha kalıcı bir işbirliği mimarisine dönüştürme çabasında yatıyor.

Türk dünyası açısından asıl mesele artık birlik fikrinin ne kadar güçlü dile getirildiği değil, bu birlikteliğin ne kadar üretim, ticaret, teknoloji, güvenlik ve diplomatik etki yaratacağı.

Ankara'nın ortaya koyduğu vizyonun gerçek karşılığı, önümüzdeki yıllarda atılacak uygulama adımlarıyla belirlenecek.