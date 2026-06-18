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        Haberler Dünya "Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz" | Dış Haberler

        "Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz"

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        "Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz"

        Lavrov, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun başkent Moskova'ya gece insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rus ordusuna Ukrayna'daki askeri tesislere sistematik olarak saldırılar düzenleme talimatı verdiğine dikkati çeken Lavrov, "Bu hedef, Devlet Başkanı tarafından belirlendi. Silahlı kuvvetlerimiz bunu yerine getiriyor ve yapmaya devam edecek." dedi.

        Bakan Lavrov, Ukrayna'nın saldırılarına karşı sözlerin yerine gerçek adımların atılması gerektiğini vurguladı.

        Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin Moskova üzerinde 190'dan fazla İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

        Saldırılar sırasında bazı İHA'ların Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, Moskova bölgesinde ise 17 kişi yaralanmıştı.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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