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        Haberler Dünya Ukrayna, Rusyanın başkenti Moskova'ya yoğun drone saldırısı yaptı | Dış Haberler

        Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun drone saldırısı yaptı

        Ukrayna, Rusya'ya son zamanlardaki en geniş çaplı drone saldırısını gerçekleştirdi. Başkent Moskova'daki uçuşlar durduruldu. Bazı Rus petrol rafinerileri vuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Ukrayna'dan Rusya'ya geniş çaplı drone saldırısı

        Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.

        Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince vurulduğunu belirtti.

        İHA parçalarının düştüğü yerde gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran Sobyanin, hava savunma sistemlerinin çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

        Sobyanin ayrıca Moskova’nın en büyük pazarlarından biri olan Sadovod alışveriş merkezinin bulunduğu alanda da saldırılar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirterek "Herhangi bir yaralanma olmadı, acil servis ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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        Moskova Petrol Rafinerisi İHA’larla vuruldu

        Sobyanin, daha önce yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova’ya yönelik saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA’nın Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşmayı başardığını aktarmış, olayın ardından oluşacak olumsuz etkileri azaltmak için bütün önlemlerin alındığını ifade etmişti.

        Saldırılar sonucunda Moskova’nın çevre yolunun bazı kısımları kapatılırken sürücülere alternatif yollar öneriliyor.

        Ukrayna İHA’larının saldırılarının bu yıl Moskova ve çevresine yönelik en yoğun saldırılarından biri olduğu belirtiliyor.

        Yetkililer, Moskova bölgesinde de İHA saldırılarında bazı evlerin zarar gördüğünü ve önlemler alındığını bildirdi.

        Moskova Petrol Rafinerisi’nin ve Sadovod alışveriş merkezinin bulunduğu yerlerde şehrin üstünü kaplayacak şekilde yoğun dumanlar çıktığı ve rafineride yangının sürdüğü görüldü.

        Sosyal medyada Moskova’daki bazı konutlara İHA’ların isabet ettiği görüntüler ve rafinerideki çıkan yangın görüntüleri de yer aldı.

        Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

        Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Moskova’daki Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Jukovski havalimanlarının geçici olarak uçuş kabul etmediği ve uçuş göndermediği bildirildi.

        Moskova bölgesindeki sivil havacılık faaliyetlerinin özel kontrol altında tutulduğuna işaret edilen açıklamada, kısıtlamaların uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulandığı kaydedildi.

        Açıklamada, yolculara destek için havalimanlarında ek personel görevlendirildiği, terminal hizmetlerinin güçlendirilmiş çalışma düzenine geçtiği ve terminallerdeki durumun sakin seyrettiği aktarıldı.

        Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan başka bir açıklamada, uçuşun iptal edilmesi halinde yolcuların havalimanına gelmemesi, bilet iadesi veya değişiklik işlemlerini Aeroflot’un internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden uzaktan yapılması gerektiğini duyurdu.

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