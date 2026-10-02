Yemen'de çatışmalar sürüyor

Yemen ordusundan yapılan açıklamalara göre, Taiz'in kuzey cephesinde Husilerle şiddetli çatışmalar yaşandı. Ordu güçleri ayrıca Taiz'de Husilere ait mevzi, toplanma alanı ve askeri araçların hedef alındığı hava saldırıları düzenledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada Taiz'deki cephe hatlarında Husilere ait hedeflere 20 hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Nezili, saldırılarda Husilerin ve askeri araçlarının hedef alındığını ifade etti.

Yemen ordusu da dün akşam Taiz'deki Husi mevzi ve toplanma alanlarına 27 hava saldırısı düzenlendiğini, böylece Taiz'de düzenlenen hava saldırılarının sayısının birkaç saat içinde 47'ye ulaştığını belirtti.

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Ordunun açıklamasında, saldırılarda füze depoları, komuta ve kontrol merkezleri, ikmal ve silahlandırma noktaları ile askeri araçların hedef alındığı kaydedildi.

Hükümet güçlerinden üst düzey komutan öldü

Yemen İçişleri Bakanı İbrahim Ali Haydan, Taiz'deki El-Kedha cephesinde Husilerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Acil Durum Tugayı Kurmay Başkanı Muhammed el-Havlani için taziye mesajı yayımladı.

Haydan, el-Havlani'nin ölümünü güvenlik teşkilatı için "büyük kayıp" şeklinde nitelendirerek hükümet güçlerinin Husilere karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Taiz'de 19 yol ulaşıma kapatıldı

Yemen hükümet güçleri, Taiz vilayeti ve bağlantılı bölgelerde bugün 19 yolda ikinci bir duyuruya kadar ulaşımın yasaklandığını açıkladı.

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Ordudan yapılan açıklamada, vatandaşlar, araç sürücüleri ve sivil taşımacılık yapanlardan, Husilerin askeri sevkiyat ve hareketlerinde kullandığı belirtilen bu yollardan uzak durmaları istendi.

Sana ve Sada'da Husi hedeflerine saldırılar

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da "önemli" Husi hedeflerinin vurulduğunu belirtti.

Nezili, Sada vilayetinde de aynı şekilde 11 hedefin vurulduğunu aktaran Nezili, saldırılarda kullanılan silahlara ilişkin bilgi vermedi.

Yemen ordusu ayrıca bugün geçici başkent Aden semalarında Husi yapımı dronların hedeflerine ulaşmadan düşürüldüğünü açıkladı.

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Husiler, Suudi Arabistan'ı suçladı

Husilere bağlı SABA haber ajansı, Hacce, Taiz ve Lahic vilayetlerinde 13 hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü ve saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Suudi Arabistan tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

BM'den çatışmaların durdurulması çağrısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Ekim'de Taiz'deki çatışmaların önemli ölçüde şiddetlenmesinden "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Grundberg, Husilerin bölgedeki askeri faaliyetlerinin siviller açısından ciddi riskler oluşturduğunu ifade ederek saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

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BM temsilcisi, çatışmalarda can kayıpları yaşandığı, altyapının zarar gördüğü ve yolların kapatıldığı yönünde endişe verici bilgiler aldıklarını belirtti.

Grundberg, sivillerin ve sivil altyapının korunması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yemen'de sağlık hizmetleri konusunda uyarı

Yemen Sağlık Bakanlığı da Taiz'de sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde kötüleştiğini belirterek çatışmaların sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu.

Bakanlık, balistik füze, havan ve topçu saldırılarının zaten kırılgan durumdaki sağlık sistemine ek yük getirdiğini belirterek sağlık hizmetlerinin aksamasının siviller için ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

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Husilere bağlı El-Mesire televizyonu da İbb vilayetinin Rıf ilçesine bağlı Meytem bölgesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

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Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.