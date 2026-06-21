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        Haberler Dünya Yunanistan'dan İsrail'e tepki | Dış Haberler

        Yunanistan'dan İsrail'e tepki

        Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının Batı Şeria'ya gitmek isteyen Yunan vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermemesi ve sınır dışı etmesine tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 22:51 Güncelleme:
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        Yunanistan'dan İsrail'e tepki

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filistin tarafının daveti üzerine Ramallah'a gitmek isteyen ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu Yunan vatandaşlarının İsrail'e girişlerinin engellendiği belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri kaydedilerek, İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.

        İsrail makamları, Batı Şeria'ya gitmek isteyen bazı Yunan vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermemiş ve bu kişileri sınır dışı etmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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