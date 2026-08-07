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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Turizm sektörüne istihdam desteği

        Turizm sektörüne istihdam desteği

        Turizm sektörünü desteklemek amacıyla işçi başına aylık 3.500 TL prim indirimi sağlanacak. Prim desteği, tesisin açık olması şartıyla mayıs – aralık aylarında çalıştırılan işçi sayısına göre verilecek. Prim desteğinin yaklaşık 1,7 milyon işçiyi kapsaması bekleniyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 06:55 Güncelleme:
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        İşçi başına aylık 3.500 TL destek

        Turizm sektörüne teşvik düzenlemesini içeren kanun uyarınca, turizm işletme belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesislerinde 1 Mayıs 2026 – 31 Aralık 2026 tarihlerinde çalıştırılan işçi başına 3.500 TL destek verilecek. Söz konusu aylar için verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle bildirilen işçilerin prim ödeme gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu iş yerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek. Mahsup edilen tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

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        Sigorta prim desteğiyle sağlanacak günlük 116,67 TL, aylık 3.500 TL’lik tutar, takip eden ayda doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek. Prim desteği, işletmenin faaliyette olduğu dönemi aşmamak şartıyla mayıs – aralık aylarını kapsayacak.

        Turizm sektörüne nefes aldıracak prim desteğinin yaklaşık 1,7 milyon işçiyi kapsaması bekleniyor. Sektöre bu yolla yaklaşık 5,4 milyar lira destek sağlanacak.

        BORCU OLAN İŞVEREN YARARLANAMAYACAK

        Sigorta prim desteğinden yararlanabilmek için iş yerinin borcunun olmaması gerekiyor. Borcu olmayan işletmeler başvuru yapmalarına gerek kalmaksızın destekten yararlanacaklar.

        EMEKLİ İŞÇİ VE YABANCI İŞÇİ İÇİN DESTEK YOK

        Prim desteği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalıştırılan işçiler için sağlanacak. Sosyal güvenlik destek primine tabi olan emekli işçiler ile Türk vatandaşı olmayan işçiler için prim desteği verilmeyecek.

        ÖDENMESİ GEREKEN PRİM TUTARINI AŞAMAYACAK

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        Turizm desteğinden yararlanan iş yerinin aynı ayda başka prim teşviki, desteği veya indirimlerinden yararlanması halinde, sağlanacak destek tutarı bu teşvik, destek ve indirimler uygulandıktan sonra ilgili ayda ödenmesi gereken sigorta primi tutarını aşamayacak.

        Destekten yararlanan iş yerlerinin prime esas kazançları tam göstermesi gerekiyor. Eksik gösterilen tutar aylık 3.303 TL’ye geçmezse, 15 gün içinde eksikliğin giderilmesi halinde destek devam edecek.

        BORCUNU TECİL EDENLER DE YARARLANACAK

        Prim teşvikinden yararlanabilmek için iş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekiyor. Ancak, SGK’ya olan prim, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve taksitlendirenler, taksitleri aksatmadıkları sürece teşvikten yararlanacaklar.

        Mevcut bir işletmenin kapatılarak, değişik ad, unvan veya iş birimi altında açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması veya destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis edildiğinin tespit edilmesi halinde sağlanan teşvik, gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

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        #turizm
        #prim desteği
        #SGK
        #işsizlik fonu
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