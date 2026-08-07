Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Japonya'daki depremde sağlık çalışanlarının ameliyat masasındaki hastayı koruduğu anlar ortaya çıktı

        Japonya'daki depremde sağlık çalışanlarının ameliyat masasındaki hastayı koruduğu anlar ortaya çıktı

        Japonya'da 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında ameliyathanede bulunan sağlık çalışanlarının, ameliyat masasındaki hastayı korumak için verdiği mücadelenin görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 09:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Depremde ameliyattaki hastayı korudukları anlar ortaya çıktı

        Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde sağlık çalışanlarının kriz anındaki mücadelesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli sarsıntıya ameliyathanede yakalanan sağlık personelinin, ameliyat masasındaki hastayı korumak için büyük çaba gösterdiği görüldü.

        Deprem sırasında ameliyathane ekipmanlarının şiddetle savrulduğu, bazı çalışanların dengesini kaybederek yere düştüğü anlar da kameralara yansıdı. Görüntülerde iki sağlık çalışanının, hastayı çevredeki devrilen ve savrulan eşyalardan korumak için ameliyat masasına tutunduğu görüldü.

        Sarsıntının sona ermesinin ardından ekip, operasyonu sürdürdü. Japon basınında yer alan haberlere göre ameliyat daha sonra başarıyla tamamlandığı ve hastanenin 5 Ağustos itibarıyla normal faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi.

        Kumamoto Valiliği’nden yapılan açıklamada, felakette en az 38 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Deprem nedeniyle 3 bin 851 yapıda hasar meydana gelmiş, 181 bina tamamen yıkılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"