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        Yusuf'u hayattan koparan böcek ilacı faciasında 2 tutuklama!

        Çanakkale'de meydana gelen böcek ilacı faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Kentte böcek ilacından zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın hayatını kaybettiği olayda 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Yusuf'u hayattan koparan böcek ilacı faciasında 2 tutuklama!

        Çanakkale’de iddiaya göre komşularının evini böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası zehirlenme sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

        İHA'nın haberine göre olay, önceki gün akşam saatlerinde bir dairede meydana geldi. Baba, Uğur Çanlı (41) evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu.

        Çanlı, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi götürdü. Anne ve oğul, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme tespit edildi.

        Ardından durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı’nın ise ÇOMÜ hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        KAHREDEN AYRINTI

        Çanakkale’de iddiaya göre komşularının evini böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası zehirlendiği ileri sürülerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı’nın, 9 yıl önce kentte, yeni binasında hasta kabulüne başlayan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı.

        2 TUTUKLAMA

        Yaşanan olayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilaçlama yapılan ev sahibi Z.B. ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. ile şirket çalışanı B.E.S. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden ev sahibi Z.B. ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şirket çalışanı B.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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