ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin artık Rusya ile anlaşma yapma zamanının geldiğini belirterek, "ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında artık bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade eden ve Moskova'nın anlaşmaya daha istekli olduğunu savunan Trump, Ukrayna liderine anlaşma için çağrıda bulundu.

Trump, "Zelenskiy'nin artık bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız küçük sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi. Ukrayna'ya bu zamana kadar çok yardım ettim ama artık bu savaşı sona erdirip o gençlerin öldürülmesini engelleme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

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Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek için adım atmaması halinde gidişatın "daha kötü" olacağını söyleyen ABD Başkanı, "ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya bu işi halletmek istiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya kıyasla "bir dev" olduğunu ve çok fazla insan gücü ve silah kaynağının bulunduğunu dile getiren Trump, "Bence Rusya bu işi artık halletmek istiyor." dedi.

Rus ordusunun savaşın başlarında Kiev'i ele geçirmek amacıyla çok sayıda tankı kente doğru gönderdiği sırada bir komutanın asfalt yol yerine tankları toprak araziye sürmesini hatırlatan Trump, tankların Kiev'e ulaşamadan çamura saplandığını söyledi.

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ABD Başkanı, "Yoksa bu savaş 3,5-4 saatte biterdi." yorumunu yaptı.

İran'a dair konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savunarak, İran'ın "gelecekte de nükleer silaha sahip olmayacağından" emin olmak istediklerini söyledi.

3 Kasım'da ABD'de yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin yüksek akaryakıt fiyatlarından şikayet ettiğini soran bir muhabire yanıt veren Trump, "Başka çarem yoktu. İran ile savaş biter bitmez, ki çok yakında bitecek, petrol fiyatları kaya gibi dibe çakılacak." dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için yüksek petrol fiyatlarının aslında "ödenmesi gereken küçük bir bedel" olduğunu savunan ABD Başkanı, yakın zamanda fiyatların düşeceğini ve herkesin memnun olacağını ifade etti.

İran'ın halen yapması gereken bazı şeyler olduğunu ve bunun için savaşın tamamen sona ermediğini anlatan Trump, "İstesek şu anda oradan çekilebiliriz ve harika bir iş çıkarmış olurduk, ancak bu durum benim için yeterli değil. Beş yıl, altı yıl, on yıl sonra da bunun (nükleer silah) gerçekleşmeyeceğinden emin olmalıyız ve öyle de olacak." değerlendirmesini yaptı.

*Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır