Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış için 'anayasa' şartı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun yıllar süren savaşın ardından 2025 yılında ABD arabuluculuğuyla bölgede barış sağlanmış olsa da Bakü kalıcı bir anlaşma için Erivan'ın anayasasını değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dış politika danışmanı Hikmet Hajiyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini, doğrudan temasların arttığını ve ticaretin toparlanmaya başladığını söyledi.

Uzmanlar da yapılacak kalıcı bir barış anlaşması ile bölgesel ticaret yollarının yeniden açılacağını, Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda bulunan Güney Kafkasya'daki jeopolitik dengenin yeniden şekilleneceğini savunuyor.