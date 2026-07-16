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        Haberler Dünya Azerbaycan: Ermenistan'ın anayasa reformu barışın anahtarı

        Azerbaycan: Ermenistan'ın anayasa reformu barışın anahtarı

        Azerbaycan, uzun yıllar süren çatışmanın ardından artık Ermenistan ile barış yolunda olduklarını, ancak iki ülkenin nihai bir barış anlaşması imzalamadan önce Erivan'ın anayasasını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Azerbaycan'dan Ermenistan'a barış için 'anayasa' şartı

        Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun yıllar süren savaşın ardından 2025 yılında ABD arabuluculuğuyla bölgede barış sağlanmış olsa da Bakü kalıcı bir anlaşma için Erivan'ın anayasasını değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dış politika danışmanı Hikmet Hajiyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini, doğrudan temasların arttığını ve ticaretin toparlanmaya başladığını söyledi.

        Uzmanlar da yapılacak kalıcı bir barış anlaşması ile bölgesel ticaret yollarının yeniden açılacağını, Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda bulunan Güney Kafkasya'daki jeopolitik dengenin yeniden şekilleneceğini savunuyor.

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